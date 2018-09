Una entitat no haurà d'estar al registre municipal per poder parlar al ple municipal

El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana amb el vot favorable de 22 regidors (els de CDC, ERC, PSC, DM i el regidor Miquel Davins) i 3 en contra (CUP).

El nou reglament incorpora novetats com que a partir d'ara no només es permet la participació al ple de les entitats inscrites al Registre Municipal, sinó a qualsevol entitat sense afany de lucre que tingui condició d'interessada en qualsevol punt de l'ordre del dia i tingui la seu o no a Manresa.

També s'introdueix que les entitats que hi intervinguin podran demanar que els serveis tècnics municipals facin un informe posterior sobre l'assumpte objecte de debat.

Un cop aprovat inicialment s'inicia un període de 30 dies d'informació pública perquè els ciutadans puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, abans no sigui aprovat definitivament.

Substituirà el que hi ha en vigor i que data de l'any 2009.