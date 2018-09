L'Ajuntament dona una subvenció de 54.000 euros a la Fundació Santa Clara

L'Ajuntament de Manresa i la fundació del Convent de Santa Clara van signar ahir un conveni per col·laborar en projectes socials i oferir suport i ajuda a famílies amb necessitats. El consistori ha atorgat una subvenció de 54.150 euros a la fundació per a programes concrets com el de la Plataforma d'Aliments, la residència Rosa Oriol per a sensesostres i el programa de pisos d'acollida de l'entitat, que acull una cinquantena de persones. Van signar l'acord l'alcalde, Valentí Junyent, i el president de la Fundació del Convent de Santa Clara, Gabriel Prat.