L'Ajuntament reprèn la caça de coloms amb remolcs

L'Ajuntament de Manresa reprendrà aquest mes d'octubre la captura de coloms amb el mètode utilitzat els darrers anys, les gàbies situades en sis remolcs. Aquest sistema ha estat interromput durant un any per la queixa presentada per entitats animalistes encapçalades per la comissió de defensa dels animals dels Col·legis d'Advocats. En aquest període s'han doblat les queixes registrades de la ciutadania, ja que no s'ha dut a terme cap actuació per controlar la població d'aus.

Les crítiques contra el sacrifici dels coloms –el 60% se sacrificava i la resta eren utilitzats com a aliment per a falcons– van provocar que l'Ajuntament decidís aturar la captura i estudiar la situació. Va encarregar un cens d'aquesta au urbana i un informe dels serveis tècnics de Sanitat sobre l'efectivitat del mètode. Segons fonts municipals, aquest estudi «acredita l'efectivitat» dels remolcs i conclou que «les alternatives que s'havien plantejat no garantien un millor resultat i algunes generaven inseguretat jurídica».

Ara, un any després, l'equip de govern ha decidit reprendre les tasques de control de la població de coloms. Assegura, però, que, «conscient de la sensibilitat que desperta el sacrifici» d'aquestes aus, ha elaborat un protocol per garantir que les captures es facin només en els casos en què es constati una concentració de coloms superior a la mitjana observada a la ciutat fa un any.



Un colomar ecològic de prova

Així mateix, té previst instal·lar, abans de final d'any, un colomar ecològic per tal d'avaluar si pot ser efectiu com a alternativa al sacrifici d'exemplars. Consisteix en una estructura de fusta on s'introduirà una colònia de coloms prèviament capturada en la mateixa zona on s'instal·li amb la finalitat que es puguin controlar les postes d'aquests ocells per tal de substituir els ous per altres de falsos i així evitar que la població proliferi sense control.

La voluntat del consistori és, apunta, fer una nova avaluació del procediment d'aquí a tres anys.