Manresa es bolca amb l'entrepà solidari

Manresa es bolca aquest vespre amb l´entrepà solidari per ajudar a fer realitat les millores en l´atenció infantil i juvenil de l´Hospital de Sant Joan de Déu que gestiona la Fundació Althaia. La convocatòria del Gremi d´Hoteleria i Turisme del Bages i de l´entitat Manresa+Comerç ha obtingut una excel·lent resposta ciutadana. El gran entrepà solidari, d´un quilòmetre de longitud dividit en 5.000 racions, ha ocupat el Passeig de Pere III, des de la Bonavista, fins a la plaça de Crist Rei, continuant pel carrer Guimerà fins a Sant Domènec.



Agraïment col·lectiu



El president del Gremi d´Hoteleria i Turisme del Bages, Diego Sánchez, ha volgut agrair "l´excel·lent resposta ciutadana i m´agradaria destacar que no hem tingut cap no. Tothom s´ha abocat i el territori demostra que quan l´ocasió s´ho val respon amb entusiasme". Per la seva part, Tania Infante, presidenta de Manresa+Comerç, ha destacat "l´encert de fer coincidir la iniciativa de l´entrepà solidari amb la Manresa Shopping Night". La restauradora Ada Parellada que ha estat a la capital del Bages per donar suport a l´activitat ha destacat que "els catalans som gent creativa que sempre proposem coses interessants que sumen. Avui en veiem un nou exemple. Heu fet possible un entrepà farcit de valors, tant pel projecte com pel fet de recuperar l´embotit bisbe del celler. Enhorabona a tota la ciutat". Un centenar de persones voluntàries i un grup d´empreses han fet possible el muntatge i preparació de l´entrepà durant tot el dia a Manresa. Per preparar l´àpat s´han manipulat 4.500 quilos de pa i 250 quilos d´embotit.



Unitat d´hospitalització psiquiàtrica



Els diners recaptats aquest vespre a Manresa es destinaran a la campanya de mecenatge de la Fundació Althaia per ajudar a millorar l´atenció a la infància i a l´adolescència a l´Hospital de Sant Joan de Déu. Althaia planteja millores en l´àrea de pediatria, per fer-la més confortable, i també vol fer realitat la primera unitat d´especialització psiquiàtrica infantil i juvenil del territori. La cap del servei de Comunicació, Participació i Mecenatge de la Fundació Althaia, Antònia Raich, ha volgut "donar les gràcies en nom de la Fundació Althaia a tota la ciutadania que ha respost avui en un primer acte d´una campanya de mecenatge que prepara més activitats".