El Passeig i el carrer Guimerà s'omplen d'entrepans de llonganissa solidaris amb l'objectiu de recollir fons per a Althaia mireia arso

?El passeig Pere III i el carrer Guimerà es van omplir ahir de més de 5.000 entrepans solidaris amb l'objectiu de recollir fons per millorar l'atenció infantojuvenil de la Fundació Althaia. La filera d'entrepans feia un quilòmetre de llargada. La convocatòria del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i de l'entitat Manresa+Comerç va obtenir una bona resposta, i abans que els participants poguessin menjar els entrepans s'havien venut més de 2.000 tiquets. La restauradora Ada Parellada va ser present a la capital del Bages per donar suport a l'activitat i va destacar que «els catalans som gent creativa que sempre proposem coses interessants que sumen». Els diners recaptats es destinaran a la campanya de mecenatge d'Althaia per ajudar a millorar l'atenció a la infància i a l'adolescència a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Althaia planteja millores en l'àrea de pediatria i vol fer realitat la primera unitat d'especialització psiquiàtrica infantil i juvenil del territori.