Adam Majó serà el nou director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat

El manresà Adam Majó serà nomenat aquest dilluns nou director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, segons ha pogut confirmar Regió7. El fins ara comissionat pel Centre Històric de Manresa va anunciar la setmana passada que renunciava el càrrec sense especificar el seu nou destí, que avui s'ha desvetllat que serà a la direcció d'un organisme que dependrà del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat. Majó ha estat proposat pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

En la seva roda de premsa de comiat, el manresà va assegurar que marxa del comissionat pel Centre Històric a contracor i que li ha costat molt prendre la decisió. Va especificar que no suposava cap retorn a la política -ha estat històricament un destacat membre de la CUP- i no va donar més detalls perquè li havien demanat que no ho fes fins que s'hagués incorporat a la seva nova tasca.

Amb tot, va afirmar que des des febrer del 2016 quan va començar a exercir el càrrec s'ha sentit "molt respectat i molt a gust" i, sobretot, "m'he sentit útil, que era el que més por em feia".

Majó va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa per la CUP entre els anys 2007 al 2015. També va ser conseller comarcal del Bages.