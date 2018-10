Un cordó dels Mossos impedeix que la manifestació d'estudiants arribi a la caserna de Manresa

Uns 400 estudiants manresans s'han manifestat aquest dilluns per reclamar que el govern faci efectiu el resultat del referèndum de l'1-O. Els joves s'han trobat al matí a la Ben Plantada de Manresa per iniciar una manifestació on s'han escoltat crits com "No passaran" o "els carrers seran sempre nostres".

La manifestació ha començat per la carretera de Vic en direcció al centre de la ciutat. La Policia Local ha desviat el trànsit sobre la marxa. També s'han pogut escoltar crits demanant la llibertat de les preses polítiques. La concentració ha passat per la Muralla Sant Domènec i han agafat la carretera de Cardona en direcció caserna de la Guàrdia Civil.

{C}{C}{C}

La manifestació ha arribat a la confluència de la carretera de Cardona amb Francesc Moragas. Un cordó dels Mossos els ha impedit el pas davant caserna de la Guàrdia Civil. Els estudiants s'han assegut a terra amb consignes favor de la llibertat dels presos i contra els Mossos o "aquest edifici serà una biblioteca". Poc abans de la 1 del migdia la concentració s'ha dissolt i els manifestants han començat marxar.

{C}{C}{C}

Un cop finalitzada la concentració davant l'edifici de la Guàrdia Civil, un grup reduït d'estudiants ha seguit amb la protesta i s'ha dirigit a la rotonda de la Bonavista. Allí han tallat la circulació i s'han viscut moments divertits.

{C}{C}