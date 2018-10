Unes dues-centes persones a la convocatòria de l'AMI a Manresa

A les 11 del matí i coincidint amb el primer aniversari del referèndum per la independència, a l´Ajuntament de Manresa s'ha desplegat una pancarta amb el lema "Republiquem", en el marc de la campanya promoguda per l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), que té per objectiu mostrar el compromís del món local amb la construcció de la República catalana.

L´Ajuntament de Manresa és un dels 786 d´arreu de Catalunya on l´AMI ha fet arribar la lona amb la paraula "Republiquem". Com a membre d´aquesta entitat, l´Ajuntament de Manresa s´adhereix a la campanya i, per aquest motiu, s'ha dut a terme l'acte presidit per l´alcalde, Valentí Junyent, regidors i regidores i obert a tota la ciutadania. A l'acte hi han assistit unes dues-centes persones.

En el marc de l´acte, l´alcalde Valentí Junyent ha llegit el manifest consensuat per l´AMI, que consta d´onze punts que deixen clar el compromís del món local amb Catalunya; amb el municipalisme; amb els valors democràtics; amb la pau; amb el diàleg; amb les llibertats individuals i els drets fonamentals; amb totes les persones anònimes que van fer possible l´1 d´octubre; amb els resultats del Referèndum; amb els presos polítics i exiliats; amb els alcaldes i altres persones investigades; i amb la República Catalana.