La plaça Major de Manresa s'omple de gom a gom per reclamar que es faci efectiva la República

La Plaça Major de Manresa s'ha omplert de gom a gom aquest vespre per l'acte convocat per l'ANC per commemorar l'any de l'1-O i per reclamar que es faci efectiu el resultat del referèndum.

La concentració ha començat poc després de les 7 amb El Cant dels Ocells a càrrec del mateix grup de gent l'interpreta cada dia a aquesta hora davant l'ajuntament. Després s'ha interpretat Estaca.

A la plaça hi ha predominat l'ambient festiu i ha presidit la manifestació un cartell que deia "Vam votar. Vam guanyar". També s'hi han col·locat tres urnes on la gent podia reclamar que es faci efectiu el referèndum de fa un any.