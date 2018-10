Satisfacció per l'afluència als espais menys comercials a la Shopping

Els botiguers de Manresa estan satisfets per l'alta afluència de persones durant la Shopping Night als carrers menys comercials que participaven en la iniciativa. «Un dels objectius, des de fa temps, és que en iniciatives com la Shopping Night la gent no es concentri en les zones més comercials, i hi hagi un circuit pels carrers, també del Centre Històric. I durant la Shopping Night es va aconseguir. L'afluència de clients era important a tot arreu», explica la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, Tània Infante.

Una de les polèmiques aquest any de la Shopping Night va ser la queixa de la UBIC perquè hi ha establiments que obren i ocupen el carrer sense estar associats a l'entitat comercial o sense pagar la taxa que demanen per poder ocupar l'espai públic, per dur-hi a terme activitats que atraguin les persones que es passegen pels car-rers de la ciutat. «El permís d'obertura que demanem és per a tota la ciutat, així que un botiguer de la Balconada, per exemple, podria tenir obert l'establiment. Però demanem un taxa per poder fer activitats al carrer, i així cridar l'atenció de possibles clients. Sobre aquest punt, encara no hem fet un balanç, però aquesta setmana ens reunirem amb els responsables de l'empresa organitzadora de la Shopping Night per fer-ne balanç i veure què s'ha de fer», afirma Infante.