Leo Messi fa costat al tren de la infància impulsat des de Manresa per sor Lucia Caram

Amb motiu de la setmana dels drets dels infants, i per recordar el deute de la societat amb els nens i les famílies que juguen amb desavantatge, el dissabte 24 un tren dels FGC farà el recorregut Manresa-Barcelona per simbolitzar el viatge i el somni vers un món d'oportunitats per a tots els infants. Una de les persones conegudes que han donat suport a aquest projecte impulsat des de Manresa per sor Lucia Caram és el jugador del Barça, Leo Messi.

Es tracta d'una iniciativa impulsada pel programa Invulnerables, que lidera sor Lucia Caram, que dirigeix a Manresa l'experiència pionera del projecte que s'ha anat estenent després a altres municipis de Catalunya; i de CaixaProinfància.

Durant el viatge i a l'arribada, Themoff produccions enregistrarà un videoclip amb la cançó "Viu-la" de Filipo Landini, amb una coreografia de joves manresans dirigits per Ariadna Guitart. Persones conegudes i significatives pels seus valors i compromís amb les persones, i especialment amb els nens, pujaran al tren i ajudaran a donar veu, moviment, color i visibilitat al repte de fer que tots els infants puguin ser nens; que puguin gaudir de la vida, ser feliços, tenint oportunitats per créixer i ser allò que vulguin ser.

Entre els viatgers del #Trendelainfancia que acompanyaran aquest viatge, que vol fer rutes per tot el país deixant projectes transformadors al seu pas, per tat d'esdevenir un poble solidari i just, sensible i amic dels nens, hi ha actors, periodistes esportistes, etc. com: Joan Pera, Quim Masferrer, Xantal Llavina, Peyu, Ricard Ustrell, Mariola Dinarés, Carme Barceló, Toni Marín, Rut Jimenez, Anna Bertràn, Justo Molinero, Carles Gilibert, Araceli Segarra, Les germanes Jaqui i Janet Capdevila, Sergi Grimau, Pere Mas... També han volgut donar suport enregistant vídeos el Padre Angel, el Mag Lari, el mag Paco González, Ander Mirambel, Victor Küppers, Núria Picas, Nandu Jubany i Xavier Graset, entre altres.

Tots ells, conviden la ciutadania a endinsar-se en el món dels mes menuts, a estendre la mà per ajudar-los a créixer, i a obrir el cor per compartir el somni d'una vida viscuda amb plenitud, intensitat, alegria i amb tot els que els permeti ser feliços i tenir un projecte de futur digne i ple.

El viatge del #Trendelainfància comença a la estació de Manresa Alta de FGC de Manresa i acaba el seu recorregut a plaça Espanya a les andanes 3 i 4. La cançó del videoclip "Viu-la" convida als nens i als adults a no renunciar als somnis, a descobrir que tenim gent que ens fa costat i a la importància de lluitar junts per superar els entrebancs i les barreres, recordant que el viatge es llarg, però si ens tenen al costat, tots podrem viure la vida millor.

"Que un de cada tres nens, entre nosaltres, visqui en risc d'exclusió social, que sigui molt difícil trencar el cercle de la pobresa hereditària, i la certesa que amb la implicació de tots, des de la promoció de la col·laboració publico-privada, es possible avançar, posem en marxa de forma simbòlica, aquest #Trendelainfancia" que ens ajudarà a donar visibilitat el drama de la pobresa infantil, a mobilitzar a la ciutadania i a despertar-nos per ser solidaris, ja que per als nens "el futur es avui", demà ja es massa tard.

En acabar l'acció hi haurà una sessió de xarxes socials, de la ma de Mariola Dinares del Popap de Catalunya Ràdio, en la qual s'utilitzaran els hastags #TrenDeLaInfancia #Invulnerables #Caixaproinfancia , amb l'objectiu de aconsseguir ser TT a les xarxes socials.

En aquesta línia, els organitzadors conviden tots els ciutadans a unir-se des de les seves xarxes socials utilitzant aquest hastag, incloent frases, idees i fotografies "que ajudin a posar sobre la consciència de la nostra societat, del nostre país, l'objectiu de treballar tots pels nens, per la infància. Recordem que el món té futur, perquè el present son els nens, i la nostra societat no es pot veure privada del seu talent".