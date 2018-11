La campanya de Nadal comença a Manresa amb la pista de gel i l'encesa de llums

Aquest dissabte es posarà en marxa la campanya de Nadal a Manresa amb la inauguració de la pista de gel a la plaça de Sant Domènec i la inauguració dels llums nadalencs dels principals carrers cèntrics de la ciutat. Forma part de la iniciativa que s'ha batejat amb el nom de Nadalant per dinamitzar el comerç de la ciutat. També s'hi ha inclòs la fira de Sant Andreu que se celebrarà aquest cap de setmana.

La pista de gel quedarà instal·lada a Sant Domènec els pròxims 52 dies. Es posarà en marxa aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, igual que l'encesa de llums de Nadal al carrer. Aquest any a Crist Rei hi haurà una megacaixa de llums que simula ser un regal on la gent hi podrà entrar a dins.

Enguany la pista de gel la gestiona directament la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC Manresa+Comerç). Fins ara ho feia l'Ajuntament. Ho han explicat aquest divendres el regidor de Comerç, Jaume Arnau, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante. En tractar-se d'una iniciativa per atraure gent al comerç del centre va semblar lògic que se'n fes càrrec la mateixa Unió de Botiguers, han explicat.

Com cada any els establiments comercials de la ciutat tindran vals per poder patinar a la pista de gel. Enguany hi haurà tres modalitats. L'anomenat tiquet de bronze, que permetrà patinar amb un descompte del 50 % durant uns determinats dies de la setmana, bàsicament entre setmana; el tiquet de plata, amb un descompte del 100 % els mateixos dies; i el tiquet d'or, amb una rebaixa del 100 % des d'aquest dissabte i fins el 13 de gener, que és quan es traurà la pista. Tan Arnau com Infante han demanat la col·laboració del comerç perquè adquireixin talonaris per repartir entre els seus clients.

El tiquet per patinar a la pista de gel costa 7 euros per mitja hora, encara que en funció de l'afluència de gent hi ha flexibilitat.

Els vals de descompte també serviran per tenir una hora d'aparcament gratuït a 8 pàrquings del centre de Manresa.

Enguany la pista de gel també funcionarà mitjançant una escomesa elèctrica en comptes de gasoil. És una energia més neta, fa menys soroll i gasta menys. Per ajudar a evitar molèsties als veïns de l'entorn, l'empresa que ha instal·lat la pista ha col·locat una estructura aïllant a l'entorn de la màquina de fred per reduir la contaminació acústica del mecanisme que genera gel.

Segons càlculs de l'Ajuntament de Manresa, l'any passat la pista de gel va atreure al centre de la ciutat unes 25.000 persones. 11.900 van patinar. Tenint en compte que la majoria eren nens i nenes acompanyats per les seves famílies, s'ha fet la projecció que més de 25.000 van passar per la pista de Sant Domènec.



Fira de Sant Andreu



La fira de Sant Andreu també forma part de la campanya Nadalant. Se celebrarà aquest cap de setmana amb una vuitantena de parades al llarg del Passeig. Diumenge, les d'artesans es concentraran al carrer Guimerà. N'hi haurà 35, mentre que les atraccions de fira s'ubicaran per tercer any consecutiu a la zona comercials dels Trullols.

També coincidint amb Nadal i com s'ha fet els darrers anys, es tancarà la circulació al carrer Guimerà els caps de setmana dels dies 15 i 16, i els dies 22, 23 i 24 de desembre. Igualment la Fira de Santa Llúcia tornarà a la Baixada de la Seu el 13 de desembre, i a la plaça major els dies 15 i 16 amb una quarantena de parades.