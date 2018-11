Desenes de persones s'apleguen a Manresa pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència de gènere

Manresa ha celebrat avui, un any més, l'acte institucional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, que es commemora cada 25 de novembre arreu del món. Aquest matí s'ha penjat el llaç blanc a la façana de la casa consistorial i al migdia s'ha fet l'acte institucional, amb lectura del manifest, parlaments i accions musicals, poètiques i artístiques.

L'acte, previst a la plaça Major, s'ha dut a terme majoritàriament sota els porxos de l'Ajuntament, a causa de la pluja i ha estat encapçalat pel vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès. També hi ha assistit la senadora Mirella Cortès; la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps; i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; a banda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, regidores i regidors i un nombrós públic.

La regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda, agrair la col·laboració i suport d'entitats i voluntari. En l'acte s'ha llegit el manifest guanyador del concurs per l'alumnat de secundària, que ha anat a càrrec de Laura Varo, alumna de primer de batxillerat de l'Institut Lluís de Peguera. En acabar la seva intervenció, ha pres el torn de paraula Conxita Almarcha, en representació del Consell Municipal de la Dona, que ha presentat l'acció artística que ha tingut lloc al final de l'acte i ha remarcat la necessitat que els homes «no siguin còmplices» i es trenqui el silenci a l'entorn de les agressions masclistes, una idea que s'ha repetit al llarg dels parlaments i també de les accions artístiques.

L'acte ha continuat amb el parlament de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que ha recordat que «som aquí, com cada any, per participar en aquest acte de sensibilització tant participatiu per recordar que la lluita per la defensa, la dignitat, i els drets de les dones continua», ja que «la realitat ens obliga a persistir, i tenim la obligació de treballar i difondre els valors per aconseguir una societat lliure de violència de gènere». També ha afirmat que «la violència de la dona no afecta sols a elles, sinó també a les seves famílies i al seu entorn; i per això és un assumpte públic, un problema social que ens afecta a tots».

Junyent ha tingut paraules d'agraïment a la feina i implicació de la regidoria i del Consell Municipal de la Dona, així com a totes les entitats i col·lectius de la ciutat, i als centres escolars que treballen en aquesta tasca de conscienciació perquè «és imprescindible per fer camí i assegurar-se un futur millor». L'alcalde de Manresa ha acabat la seva intervenció fent una crida a la participació dels actes contra la violència previstos per als propers dies.

Al seu torn, el vicepresident del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que «un any més, malauradament, hem de sortir al carrer per denunciar la violència masclista» i ha recordat unes dades que deixen clar que el problema és ben present: el 2017 a Catalunya hi va haver fins a 12.000 agressions sexistes a Catalunya, i aquest any 2018, fins al novembre, hi ha hagut 8 dones assassinades per les seves parelles. Per a Aragonès, «només algú que es considera superior i que considera la dona com a una possessió i no com una persona amb igualtat de drets pot fer el pas d'arribar a la violència», però hi ha afegit que «abans de la violència física hi ha la violència psicològica, els micromasclismes i el substrat cultural masclista del qual ens hem d'alliberar». Aragonès ha afirmat que calen lleis per prevenir la violència, però sobretot «donar suport a les víctimes i també treballar l'educació, per fomentar un canvi dels valors culturals sobre els quals se sustenta el masclisme». Ha conclòs assegurant que «hem de seguir lluitant, avui en el Dia institucional però cada dia, fins que no hi hagi noi una sola dona víctima del masclisme».

Tot seguit, i per finalitzar l'acte, s'ha donat pas a la part artística; d'una banda, amb l'espectacle de dansa a càrrec del grup The Twins, que el formen Laia Rivero i Mercè Riera, que han desafiat la pluja per ballar a la plaça; i, de l'altra, amb la interpretació de «No vull ser còmplice del meu silenci» per part de Liliana Navarrete i Joan Torner.