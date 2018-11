La Politècnica de Manresa gradua 136 estudiants l'any del 75è aniversari

«Que res no us aturi». Va ser el missatge final que el millor expedient acadèmic del curs 2017-2018 de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa va adreçar als seus companys de promoció. Esteve Martín, ara ja enginyer en Sistemes TIC, va participar ahir a l'acte de graduació de l'EPSEM-UPC i va parlar en nom dels altres 135 nous enginyers. «Tots en sabem més i estem més preparats que fa 4 anys. Però us encoratjo a continuar avançant amb energia i esperi crític», va afirmar Martín.

La cerimònia va omplir la platea del teatre Kursaal de Manresa i coincideix amb els actes commemoratius dels 75 anys de la Politècnica que s'han anat celebrant al llarg de tot el curs. Un video va fer retrospectiva d'aquests 75 anys amb el suport de la cançó «Caminem lluny» del conjunt Doctors Prats. A l'escenari una altra declaració d'intencions: una pancarta amb el lema «Despertem joves talents».

Al llarg de l'acte de graduació els nous enginyers van recollir les seves insígnies. Empreses col·laboradores de la l'EPSEM-UPC van premiar els millors estudiants de les diferents enginyeries que s'ofereixen a Manresa i també als millors treballs de fi de grau.

El conseller delegat d'ICL Group, Carles Aleman, va fer de padrí de la cerimònia. Va aprofitar l'ocasió per donar consells als nous enginyers. En van ser 7: que siguin pacients i perseverants; que es formin contínuament en tota mena de disciplines; que no se sobrevalorin; que siguin honestos; que somiïn; que siguin fidels al seu entorn i pensin més en el grup que no pas en individualitats i, finalment, «sigueu esbojarrats», els va dir. Aleman va destacar, també, que «heu fet unes estudis de futur i a l'EPSEM-UPC, que té un nom de prestigi».

A l'acte també hi van intervenir la directora del centre universitari manresà, Rosa Argelaguet, i el vicerector de Política Acadèmica de la UPC, Santiago Gassó, que va destacar el paper de cohesió i dinamització del territori que fa l'EPSEM-UPC. També va parlar l'alcalde de Sallent i president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, que va destacar el lligam entre empreses, universitat, estudiants i administracions. Va cloure l'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Va afirmar que la Politècnica de Manresa aporta coneixement, recerca i solucions als reptes «del nostre territori» i va remarcar que la universitat és una de les principals eines per fer un país avançat, cohesionat i competitiu.