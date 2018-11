Santa Clara cedeix més espai del convent a la casa de la infància, que podrà ampliar serveis

Les quatre dominiques que queden al convent de Santa Clara –entre les quals hi ha sor Lucía Caram– han cedit més espai de l'edifici als projectes contra la pobresa infantil Invulnerables i EspaiCaixa Francesc d'Assís (coneguts com casa de la infància), que hi funcionen des d'aquest any, després de les obres que va pagar al convent l'obra social de La Caixa. Els nous espais cedits -d'on també paga les obres, molt menors, La Caixa– inclouen una gran sala on les monges feien labors, que es destinarà a suport escolar. La idea és que hi passin 50 infants cada dia. En total, s'atendrà 130 infants a través d'Invulnerables i 200 més a l'EspaiCaixa Francesc d'Assís.

A banda dels espais al convent on es van fer obres per als dos projectes adreçats als infants i les seves famílies que dirigeix Caram, als jardins es va habilitar una pista poliesportiva per portar-hi a terme el projecte solidari de la Fundació FC Barcelona Futbol.net i s'estan acabant d'adequar els jardinets del lateral perquè hi juguin els més petits, seguint les propostes educatives fetes per alumnes del grau d'Educació Infantil de la FUB. A més, Caram vol començar a buscar finançament per fer una piscina per a la canalla que participi en els campus d'estiu.

Pel que fa als nous metres cedits, al costat de la sala de labors on es farà reforç escolar s'hi traslladarà el cosidor que té la Fundació del Convent de Santa Clara (abans Fundació Rosa Oriol) al carrer de l'Alcalde Armengou, que s'ampliarà de 10 a 20 dones que, a banda d'aprendre a fer retocs, ensenyaran treballs manuals a la canalla. També se cedeix la terrassa annexa; un espai que servirà per guardar material escolar de la casa de la infància i del cosidor; un despatx per a un treballador social que s'incorporarà a l'equip de professionals que dirigeix Caram, i una segona sala de suport escolar. A banda, s'han arreglat i adaptat uns lavabos.

La intenció és fer acompanyament a les famílies en diversos aspectes, des d'ajudar-les a tenir una mica de domini de l'idioma perquè no sigui un impediment insalvable, a saber què han de fer per anar al metge i en temes de nutrició, fins a l'àmbit educatiu (de 0 a 3 anys i de 4 a 6 anys) i l'esportiu (de 12 a 18 anys). Tot plegat es fa obert a la ciutat a través dels CAP i les escoles. Caram esmenta que encara hi ha places.

Amb la finalitat de promocionar aquests projectes, demà, dins de la Setmana dels Drets dels Infants, explica Caram, «farem una acció que començarà a Manresa, però que volem que tingui continuïtat arreu del territori», organitzada pel programa Invulnerables i per CaixaProinfància. A les 9 del matí sortirà de l'estació Manresa Alta dels FGC un tren que acabarà el seu recorregut a la plaça Espanya de Barcelona, a les andanes 3 i 4. Es tracta d'un comboi que Ferrocarrils ha cedit per a aquesta iniciativa i que portarà un vinil amb la imatge de la campanya.



El suport de Leo Messi



En el trajecte fins a Barcelona i a l'arribada, una productora enregistrarà un videoclip amb la cançó Viu-la de Filipo Landini, amb una coreografia a càrrec de joves manresans que col·laboren amb pla plataforma d'aliments dirigits per Ariadna Guitart. Entre les persones del #Trendelainfancia que acompanyaran en aquest viatge, que vol fer rutes per tot el país per explicar els projectes que defensa, hi seran Joan Pera, Quim Masferrer, Peyu, Ricard Ustrell, Anna Bertran, Justo Molinero, Araceli Segarra... També hi han volgut donar el seu suport enregistant vídeos el jugador del FC Barcelona Leo Messi, el Padre Ángel, el Mag Lari, Núria Picas, Nandu Jubany i Xavier Graset, entre altres.