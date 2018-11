Festa amb famosos de sor Lucía en un tren

Quan el conegut locutor de ràdio Justo Molinero ha pujat al tren, li han cantat una cançó d'aniversari. Avui, dissabte, feia 69 anys. Però la festa que s'ha trobat al vagó no era per celebrar que tenia un any més, sinó per promocionar el projecte Invulnerables, que combat la pobresa infantil i està liderat per sor Lucía Caram. La monja mediàtica ha demostrat que és capaç d'arrossegar tot de rostres coneguts en les seves iniciatives i aquest dissabte, a part de Molinero, han pujat al tren, que feia el recorregut de Manresa a Barcelona, personalitats mediàtiques com els actors Joan Pera i Quim Masferrer, i la presentadora Ruth Jiménez, entre altres. Tots han ballat, juntament amb dansaires de la capital del Bages, dins del comboi per enregistrar un videoclip.

Les primeres imatges han etat gravades a l'estació Manresa-Alta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb manresans, molts d'ells de l'esbart de l'Agrupació Cultural del Bages i L'escola Manresa Teatre Musical, que han participat en una coreografia animada per donar vida al videoclip solidari. A llarg del recorregut han pujat al tren unes 170 persones. Les personalitats televisives han anat entrant al vagó mentre el comboi parava al llarg del recorregut. A Monistrol ho ha fet l'actor Joan Pera, que tot i saber prèviament que hauria de dansar amb el tren en marxa, assegurava que no es pensava que es faria un «fart de ballar» al llarg del trajecte i a la tercera vegada que ha hagut de seguir la coreografia festiva ha assegurat, tot rient, que l'havien «fet suar».

No només hi han participat rostres coneguts de la televisió i la ràdio, sinó autoritats que també han decidit donar suport al projecte de sor Lucía Caram. Així que entre els dansaires, i seguint el ritme de la música, també hi havia ballant l'alcalde de Monistrol, Joan Miquel Rodríguez, i el director de FGC, Ricard Font, entre altres.

Sor Lucía estava exultant i també s'ha afegir al ball. Per a ella, la iniciativa d'aquest dissabte significa un pas més per engrandir el projecte, que té el suport de l'Obra Social la Caixa. «Ja són 13 els municipis que participen en el programa solidari i aquest trajecte, de Manresa a Barcelona, significa l'arribada de la iniciativa a l'àrea metropolitana», explicava a aquest diari Sor Lucía Caram.