Unes 400 persones es manifesten a Manresa contra la violència masclista

Unes 400 persones s'han manifestat aquest diumenge al vespre pels carrers del centre de Manresa per rebutjar la violència masclista i per denunciar «la justícia patriarcal» que l'empara. La mobilització ha passat per l'edifici dels jutjats, on s'ha penjat un cartell per denunciar que el sistema judicial és «còmplice», i ha acabat a la plaça Europa, on s'ha fet la lectura d'un manifest i l'encesa d'espelmes dibuixant el símbol feminista.

La manifestació, convocada per Acció Lila amb motiu del Dia contra la Violència Masclista, ha sortit de la Plana de l'Om i ha estat una presidida per una pancarta amb el lema «Contra la justícia patriarcal; autodefensa feminista». La capçalera de la marxa estava reservada exclusivament per a dones, en l'anomenada «zona no mixta», mentre que la resta de la comitiva la formaven homes i, sobretot, dones, majoritàriament joves.

«La violència judicial és violència patriarcal», «Fora masclistes dels nostres barris» o «Visca la lluita feminista» han estat algunes de les consignes corejades. La manifestació ha baixat pel carrer Alfons XII i s'ha dirigit fins als jutjats. Dues furgonetes dels Mossos bloquejaven l'entrada a la rampa que dóna accés a la façana de l'edifici. Els manifestants s'han quedat al carrer Arbonés i tres d'ells han penjat en una paret un cartell recordant el nombre de víctimes per violència masclista d'aquest any (90 a l'estat espanyol i 24 als Països Catalans) i amb la frase afegida «sou còmplices», referint-se al sistema judicial espanyol.

Posteriorment, la manifestació ha continuat pels carrers Santa Maria i Sant Francesc fins arribar a la Muralla de Sant Frnacesc, la qual cosa ha obligat la Policia Local a tallar el trànsit. Des d'allà, la marxa ha resseguit tota la Muralla, passant pel centre de la ciutat, sota la mirada encuriosida de molts dels visitants de la fira de Sant Andreu.

L'acte ha acabat a la plaça Europa. Allà, portaveus d'Acció Lila han llegit un manifest expressant que «estem fartes de jutges masclistes i misògens que deixen en llibertat agressors, assassins i violadors» i denunciant les agressions masclistes i la cosificació del cos de la dona. «Durant molts anys hem hagut de callar per tot el que comportava anar contra l'ordre establert», han afegit. Una encesa d'espelmes, dibuixant un llaç feminista, ha conclòs la manifestació.