El centre de Manresa llueix amb una il·luminació nadalenca més atractiva

El cub lluminós de grans dimensions de Crist Rei era una de les principals atraccions per als ciutadans que ahir es passejaven pel centre de Manresa. Molts hi volien passar per sota i ho aprofitaven per fer-s'hi fotografies. La nova il·luminació nadalenca, que es va estrenar ahir a la tarda, és un salt endavant respecte a la d'anys anteriors i va fer lluir els car-rers més concorreguts de la ciutat en un cap de setmana de gran afluència al centre per la Fira de Sant Andreu.

La il·luminació del cub vermell, que produeix efectes lluminosos i s'encén i s'apaga a diferents ritmes, va sorprendre els vianants i molts s'hi van aturar a observar-lo. L'estructura fa vuit per vuit metres quadrats i ja es va convertir ahir en l'element lluminós que més cridava l'atenció. L'Ajuntament no volia que es repetissin els problemes de l'any passat, quan minuts abans de l'encesa oficial l'instal·lador encara col·locava les llums a la plaça de Sant Domènec i a quatre carrers no es van encendre fins a tres setmanes després. Tot i que els ciutadans ahir van veure els carrers del centre il·luminats, faltaven alguns detalls i hi va haver alguns problemes que s'intentaran solucionar en els propers dies. Les llums de bona part del carrer del Born, del carrer Nou i de la Plana de l'Om no són els que els comerciants han contractat i ara n'hi ha uns de més simples. «L'acte d'encesa s'ha avançat set dies i l'Ajuntament no ho va notificar a l'instal·lador, que es va assabentar fa dues setmanes que havia de tenir la feina enllestida abans de la data prevista», indicava ahir Jordi Costa, tresorer de l'Associació de Veïns del Carrer Nou.

Per evitar que els vianants veiessin ahir carrers del centre sense il·luminar després de l'acte d'inauguració, el responsable de l'empresa encarregada dels llums va optar els darrers dies per col·locar-ne uns de més senzills, però de fàcil instal·lació. El gerent de l'empresa igualadina Inclous SL s'ha compromès a posar els llums contractats pels comerciants en aquests carrers cèntrics de la ciutat en els propers dies. La il·luminació de Nadal no es va encendre de cop a tots els carrers, sinó de mica en mica al llarg de la tarda i el vespre, a mesura que l'empresa la connectava.

Malgrat aquests problemes, l'Ajuntament volia que tot sortís bé. Fins i tot es van encendre, durant pocs segons, uns minuts abans del compte enrere que havia de culminar amb els llums encesos.

A part de lluir més, la il·luminació va començar a portar ahir l'esperit nadalenc a punts de Manresa on abans no hi arribava. A la plaça de la Bonavista, per exemple, es van encendre els arbres de la rotonda i al carrer Carrió els comerciants aquest any s'han animat a col·locar-ne després d'anys de no fer-ho. Els arbres nadalencs de grans dimensions instal·lats al carrer Guimerà, a la plaça Major i a la Plana de l'Om –on n'hi ha un més alt que el de l'any passat– atreien els vianants ahir a la tarda i, fins i tot, un grup de joves va començar a cantar nadales al voltant.

La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), Tània Infante, destacava que «alguns punts semblen més il·luminats». Precisament aquest any hi ha 3,5 milions punts leds, quan l'any passat n'hi havia un, per la nova tipologia de llums a diferents punts de la ciutat. «L'estructura de Crist Rei ha ampliat notablement el nombre de leds, i en el cub ja n'hi ha mig milió», explicava ahir Abraham Alamillo, gerent de l'empresa igualadina Icnolux SL, encarregada de la instal·lació de la il·luminació de Nadal a la majoria de carrers de Manresa. «També s'ha incrementat per les noves llums als Passeig i al carrer Barcelona», afegia. Precisament, en aquest darrer car-rer, les estructures lumíniques que hi pengen tenen una forma tridimensional que les diferencia dels clàssics llums que simbolitzen objectes nadalencs.

Aquest any s'ha avançat una setmana l'encesa de la il·luminació de Nadal. L'any passat es va fer el dissabte posterior a la Fira de Sant Andreu i enguany, a instàncies dels comerciants, s'ha avançat set dies perquè la zona més comercial de la ciutat llueixi durant el cap de setmana del certamen, que sol portar molts visitants al centre. «Ha estat una idea encertada», comentava el regidor de Comerç i Mercat, Jaume Arnau, en l'acte d'ahir que servia per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal a la capital del Bages.

Per altra banda, Elèctrica Garriga de Manresa s'ha encarregat d'instal·lar els llums de Nadal a la carretera de Vic, Muralla del Carme, carrer Casanova i carrer Carrió. «Els botiguers del carrer Carrió n'han volgut instal·lar, després d'anys de no fer-ho, per així donar més vida a aquest espai per la campanya comercial», explica el propietari del negoci, Antoni Garriga. Així a Manresa ha començat el compte enrere.