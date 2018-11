El gran cub de Crist Rei, paradís dels selfies nadalencs

El cub lluminós de grans dimensions de Crist Rei era una de les principals atraccions per als ciutadans que ahir es passejaven pel centre de Manresa. Molts hi volien passar per sota i ho aprofitaven per fer-s'hi fotografies. La nova il·luminació nadalenca, que es va estrenar ahir a la tarda, és un salt endavant respecte a la d'anys anteriors i va fer lluir els carrers més concorreguts de la ciutat en un cap de setmana de gran afluència al centre per la Fira de Sant Andreu.

La il·luminació del cub vermell, que produeix efectes lluminosos i s'encén i s'apaga a diferents ritmes, va sorprendre els vianants i molts s'hi van aturar a observar-lo. L'estructura fa vuit per vuit metres quadrats i ja es va convertir ahir en l'element lluminós que més cridava l'atenció.