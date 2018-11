L'ambient familiar omple les parades d'artesans de la fira

Un ambient familiar omplia ahir el passeig de Pere III, per on s'estenen les parades de la Fira de Sant Andreu. En aquest tram de la ciutat s'hi han col·locat 84 estands i demà el carrer Guimerà presentarà 35 parades. La fira també té 89 atraccions al polígon Els Trullols. Entre els paradistes n'hi ha que fa generacions que vénen a Manresa per la fira. És el cas del firaire Jaume Martí, que és la cinquena generació d'una família dedicada a voltar per les fires. Ell és qui que s'encarrega de la famosa cursa dels camells.