La pista de gel de la plaça de Sant Domènec s'estrena amb la mirada al comerç

«Quan arriba Nadal és l'única època de l'any que tinc la possibilitat de patinar sobre gel. M'agrada patinar perquè és similar a la sensació de volar». L'infant Jan Ramos explicava la il·lusió que li fa posar-se els patins mentre estrenava la pista de gel de la plaça de Sant Domènec.

La inauguració d'aquesta proposta es va celebrar ahir coincidint amb l'encesa dels llums nadalencs. D'aquesta forma es donava el tret de sortida a la campanya de Nadal a Manresa que pretén dinamitzar el comerç local. De fet, aquest any la pista de gel la gestiona directament la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i la pista tindrà una durada de 52 dies. El tiquet per patinar a la pista de gel costa 7 euros per mitja hora.

«Fins ara la pista de gel l'organitzava l'Ajuntament però enguany s'ha considerat oportú que ho gestioni el comerç, ja que es tracta d'una iniciativa que beneficia les botigues», comenta la presidenta d'UBIC, Tània Infante. Recorda que els establiments comercials tenen vals per poder patinar i que inclouen una hora d'aparcament gratuït a 8 pàrquings del centre.

L'alcalde, Valentí Junyent, concreta que «ja fa tres anys que instal·lem la pista de gel a Sant Domènec i l'afluència de gent és remarcable, ja que l'any passat la pista va atraure unes 25.000 persones al centre de la ciutat (11.900 patinadors)». El regidor de Comerç, Jaume Arnau Capitán, explica que el consistori destina uns 2.000 euros a la pista «però el cost total de 60.000 el cobreix una empresa externa.