Acció de la PAHC per aturar un desnonament a Manresa

Activistes de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages s'han concentrat al BBVA del passeig de Pere III de Manresa per intentar aturar un desnonament.

Exigeixen que no es porti a terme el desnonament previst per avui de dos membres de la plataforma i adverteixen que si no ho aconsegueixen hi seran físicament davant la porta de l'habitatge per impedir-ho.

L'acció arriba dies després que els activistes es mobilitzessin per un desnonament al número 56 del carrer Barcelona de Manresa que va quedar ajornat. Una trentena d'activistes de la PAHC es van mobilitzar per protestar contra el desallotjament que finalment es va aturar per un període de dos mesos, segons va informar la plataforma.