Èxit agredolç del Black Weekend pel poc benefici que en treu el comerç local

La coincidència en la mateixa setmana del Black Friday i la Fira de Sant Andreu ha provocat que molts comerciants de Manresa hagin hagut de participar durant tres dies seguits en la batalla per oferir descomptes, i han convertit el certamen tradicional en un Black Weekend. La guerra comercial ha estat desigual. I és que els botiguers es queixen que és difícil oferir descomptes similars als de les grans franquícies, i que, tot i haver incrementat notablement les vendes, el marge de benefici no és elevat com a conseqüència dels preus rebentats dels productes.



La batalla es viu especialment al carrer Guimerà, on conviuen porta a porta establiments de botiguers que batallen per vendre el seus productes als clients de la Catalunya Central i les franquícies de grans marques, que veuen les vendes de Manresa com un percentatge més dins d'una estratègia global per comercialitzar el seu gènere.



A Llenceria Peiró, establiment situat al carrer Guimerà, aquest cap de setmana s'han beneficiat de l'afluència de públic i han incrementat les vendes el 40% respecte d'un cap de setmana normal, en què no es fan promocions especials. Malgrat el bon ritme de feina, asseguren que en els tres dies de descomptes «el marge de benefici no ha estat alt». Una de les dependentes de la botiga, Cristina Galera, explicava que en els dies previs al divendres de supervendes alguns clients trucaven per assegurar-se que hi hauria descomptes el cap de setmana i, per tant, esperar a fer les compres quan hi haguessin els preus rebaixats.



«Són tendències a les quals els petits comerciants ens veiem arrossegats i, és clar, també hi hem d'entrar, malgrat sigui una estratègia que beneficia més que res les franquícies», explicava Helena Pino, la responsable del mateix establiment, que ha ofert descomptes d'entre el 10% i el 20%, i el 50% en productes concrets.



Tot i que la immensa majoria d'establiments han ofert descomptes el cap de setmana, n'hi ha que han preferit no entrar en la cursa d'abaixar els preus. «Només vam oferir promocions divendres perquè no podem mantenir els preus rebaixats», afirmava ahir Anna Casampera, de Tarannà Cosmètics Naturals, al car-rer Nou. En el mateix carrer, Jordi Costa, de la botiga d'articles per a nadons Nounat, afirmava que «els dies previs al divendres les vendes van baixar perquè esperaven trobar preus especials el cap de setmana». Per la seva banda, el gerent de la botiga de roba i material esportiu Bravo Running, Toni Martín, al carrer del Born, també ha incrementat les vendes, però afegeix bromejant que «amb aquestes jornades tractem massa bé els clients, i els comerciants en traiem poc profit», i dubta que la coincidència del Black Friday amb la Fira de Sant Andreu sigui beneficiosa per als botiguers perquè són massa dies de preus amb forts descomptes.

Menys vendes per Nadal?



On no hi ha consens entre botiguers és en preveure si les vendes del cap de setmana afectaran les de la campanya de Nadal. «Tot i que potser algú ha aprofitat per fer compres de regals, encara falta un mes per a les festes i, per això, esperem fer les vendes nadalenques durant les properes setmanes», explicava Susana Ortega, de la botiga de roba PM Women, al carrer del Born. Opina el contrari Núria Viñas, de la botiga Farrés 39 del carrer Guimerà, que opina que tot i no saber si restarà moltes de les vendes en les properes setmanes, «segur que hi ha gent que ha fet un gruix important de compres ara i anirà menys a les botigues quan s'apropin les festes».