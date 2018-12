La Festa del Cava d'El Petit Celler reuneix més de 800 persones a Manresa

La Festa del Cava que El Petit Celler de Manresa ha organitzat per tretzena edició va portar dissabte més de 800 persones al Museu de la Tècnica, segons Sebastià Lozano, propietari de l'empresa organitzadora. D'aquesta forma es manté com una de les cites més consolidades del món del vi i del cava a la capital de Bages. Els visitants van poder tastar un centenar de caves i també xampanys diferents que van portar 32 cellers i que després podien comprar. Una de les novetats és que la festa va incorporar un tast de tapes. Hi van participar deu restaurants de Manresa i comarca.- R. Junyent