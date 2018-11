Els viquipedistes es veuen les cares a Manresa

Manresa ha acollit, coincidint que és la Capital de la Cultura Catalana, la Viquitrobada, la trobada anual dels viquipedistes, amb una trentena dels editors de la versió en català de l'enciclopèdia en línia, que comprèn tots els Països Catalans. La Viquipèdia s'ha convertit en una de les enciclopèdies on-line de referència a escala mundial. Tanmateix, no és ni un manual digital estàtic, ni autosuficient. A darrere de cada pàgina hi ha milers de voluntaris d'arreu del món que dediquen les seves hores a crear, organitzar, escriure i traduir.

La trobada va tenir lloc dissabte a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa. «La Viquipèdia en català va ser la segona Viquipèdia que va existir, després de la versió anglesa. Som una comunitat molt activa i de referència a escala mundial en molts projectes que fem en el camp de l'educació o la recerca, per exemple», explicava Àlex Hinojo, editor de la Viquipèdia en català i un dels responsables d'Amical Wikimedia, associació organitzadora de l'acte que va néixer amb la finalitat de promoure el coneixement lliure, així com la Viquipèdia en català i els seus projectes. «Mensualment hi ha entre unes 1.500 i 2.000 persones que editen en català, una xifra molt elevada comptant que hi ha uns 7 milions de catalanoparlants», destacava.

«Desvirtualitzar-nos»

L'objectiu de la jornada és debatre les problemàtiques sorgides i fer transferència de coneixement. Tot i així, tal com reconeix Amador Álvarez, un dels viquipedistes en català, «la Viquitrobada és la trobada anual que ens permet, com a mínim un cop l'any, desvirtualitzar-nos tots els editors que més o menys ens coneixem per escrit». «Som gent que col·laborem i estem sempre connectats en línia, però no ens veiem mai les cares. És molt important saber qui som», afegia Hinojo. «Ens cal conèixer la part humana, per saber qui hi ha darrere d'un sobrenom de la Viquipèdia», remarcava.

Dones, el 16% de les biografies

Quantitat o qualitat? Som receptius a acceptar els errors de l'altra gent? Comença la lluita feminista a la Viquipèdia? A la Viquitrobada, molts dels participants van exposar nous projectes i van llençar moltes preguntes, entre les quals van destacar alguns temes com el gènere i la diversitat cultural, així com la wikidata.

D'una banda, el viquipedista Marc Miquel va exposar l'Observatori de Diversitat Cultural, i va reivindicar que, a vegades, la Viquipèdia no representa prou la diversitat cultural. D'aquesta manera va proposar 100 articles sobre el context cultural de cada llengua. D'altra banda, la viquipedista Ester Bonet, dinamitzadora del projecte de Viquidones, va reivindicar la feina que fan per intentar corregir la subrepresentació de les dones bé sigui en els continguts o en la participació. Actualment, només el 16% de les biografies de la Viquipèdia en català són sobre dones.

Finalment, un dels temes principals que es van tractar a l'acte va ser la Wikidata, l'últim gran projecte de l'univers de la Viquipèdia que consisteix en una gran base de dades multilingüe. «La wikidata és una base de dades de coneixement que serveix com a pal de paller entre la resta de projectes de la Viqui. És un punt de connexió entre totes les dades», remarcava Álvarez.

La Wikidata són unes dades que tant poden identificar els humans com llegir les màquines. La seva adaptació a la Viquipèdia en català ha estat pionera i ara mateix s'està implantant en altres viquipèdies en diferents llengües.