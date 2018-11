La Generalitat culpa el 155 que el valuós frontal florentí de Manresa no estigui en bones condicions

L'article 155, activat l'octubre de l'any passat i desactivat el maig d'aquest any, ha estat el culpable, segons la Generalitat, que el valuós frontal florentí (segle XIV) que guarda el Museu de la Seu de Manresa no s'hagi pogut restaurar ni preparar-ne la instal·lació per exposar-lo en un lloc apropiat a la Seu aquest 2018 coincidint amb el fet que Manresa ostenta el títol de Capital de la Cultura Catalana, tal com havia previst.

Lluís Cerarols, director dels Serveis Territorials del departament de Cultura a la Catalunya Central, ha confirmat a Regió7 que el programa amb què s'havia de fer la inversió en el frontal «s'ha paralitzat i ara es torna a activar». Es tracta d'un fons social de La Caixa que, en conveni amb el departament de Cultura, que el gestiona, s'havia de destinar al programa Temps de gòtic per al trienni 2018, 2019 i 2020. Dins d'aquest pla, la Generalitat volia donar prioritat al frontal aquest 2018.

El problema, ha explicat Cerarols a Regió7, és que el conveni «no es podia signar perquè no hi havia cap autoritat per poder-ho fer», tenint en compte que el conseller de Cultura, Lluís Puig, es va exiliar. Afegeix que ara aquest programa s'està començant a activar però que, òbviament, per a aquest any és impossible que es faci res.



La Seu ja sap on s'exposarà



Mentrestant, la parròquia i el bisbat han fet els deures, no només pagant l'anàlisi de l'estat de conservació de la peça a càrrec d'experts, sinó també fent un simulacre per saber com treure-la del museu quan arribi el moment i triant l'espai on s'exposarà.

La cronologia per intentar treure de l'ostracisme en què es troba el frontal florentí, situat en un espai de molt difícil accés i que , com a museu, és inadequat, va començar el desembre de l'any passat. Aleshores, la parròquia de la Seu, en coordinació amb el bisbat, va encarregar i va pagar un estudi a cura del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per conèixer amb exactitud l'estat de conservació de la peça de cara a fer-ne la restauració i l'exposició. Es tractava d'un pas endavant molt important per donar el relleu que es mereix a una obra d'una gran rellevància artística a escala mundial, si es té en compte que és un dels pocs frontals d'altar gòtics conservats de la seva epoca.

Per fer aquesta anàlisi, el 20 de desembre un grup d'experts del centre de restauració es va desplaçar fins a Manresa, va enretirar el vidre que protegeix el frontal, va prendre mostres de la peça i en va fotografiar tots els detalls amb llum normal i ultraviolada.

Fet l'estudi, una de les conclusions dels experts que van fer l'estudi que ha pogut conèixer aquest diari és que hi ha parts del teixit on ja no hi ha punts sinó que el que hi queda només és la pintura i que si es fa una restauració passarà per tibar i enfortir els fils que hi ha però que en cap cas es recosirà el que hi falta per salvaguardar al màxim l'obra original.



Un simulacre de trasllat



Per estar preparats quan arribi el moment per traslladar el frontal fora del museu, tenint en compte que, tot i ser de teixit no es pot enrotllar i fa més de tres metres de llargada, la parròquia va encarregar a una empresa experta en el trasllat d'obres d'art que fes un simulacre, que aquesta va dur a terme amb una peça de les mateixes dimensions. La conclusió és que, quan arribi el moment, caldrà treure el frontal per l'exterior amb una grua perquè baixar-lo per l'escala de cargol que arriba al museu és impossible. La parròquia també té decidit on quedarà exposat dins del temple, informació que, per ara, ha preferit no avançar.