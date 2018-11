La meitat dels metges de primària i d'Althaia van seguir el primer dia de vaga

Un 50 % dels metges de capçalera de la Catalunya Central i gairebé el 40 % dels facultatius de la Fundació Althaia de Manresa es van afegir ahir al primer dels cinc dies de vaga convocats pel sindicat Metges per Catalunya, majoritari entre els facultatius. Són dades de l'Institut Català de la Salut en el primer cas, i d'Althaia en el segon. No es tenen en compte els professionals que van treballar per complir els serveis mínims. A l'Hospital de Sant Joan de Déu es van cancel·lar el 60 % de les visites i proves que havien de fer els metges.



Els centres sanitaris de Manresa van viure ahir una jornada atípica. Sense aglomeracions a les sales d'espera ni tampoc a urgències, tant a primària com a Sant Joan de Déu. En canvi, però, sí que hi va haver més feina de l'habitual als taulells per demanar hora per reprogramar la visita a aquells usuaris que es van trobar la consulta tancada. La Fundació Althaia va reforçar el personal administratiu de consultes a l'hospital i als CAP que gestiona: el de Les Bases i el Barri Antic.



A Manresa l'Institut Català de la Salut (ICS) administra directament el de la Sagrada Família i el Bages. Segons dades de l'ICS de seguiment de la vaga fins ahir al migdia, dels 220 metges que havien de treballar 111 van fer vaga, 79 van treballar per complir els serveis mínims i 30 ho van fer amb normalitat.



A Althaia, 142 facultatius van fer vaga; 139 van garantir els serveis mínims i 78 van treballar. Les xifres tenen en compte metges, farmacèutics, odontòlegs i psicòlegs de l'atenció hospitalària, atenció primària, salut mental i atenció sociosanitària de la fundació.



«M'han fet la radiografia però després tenia hora per al traumatòleg i me l'han ajornat fins al gener», es queixava ahir una usuària a Sant Joan de Déu. Va marxar de l'hospital amb la radiografia feta però sense que l'hagués vist el metge. En canvi, una altra que havia de ser atesa també per un especialista explicava que fins i tot l'havien cridat abans d'hora, i que no sabia que hi havia vaga convocada. A mesura que es van anar sabent els facultatius que s'adherien a la vaga també es van reprogramar visites i proves per telèfon.



En canvi, els representants del sindicat Metges de Catalunya a Althaia considera que el 80 % dels facultatius de la fundació van secundar la vaga. Segons Elisabet Pujol, «els serveis mínims funcionen cor-rectament tal com estava pactat. No hi ha hagut cap incidència». Per a Pujol, els metges donen suport d'una manera majoritària a les demandes del sindicat, també els professionals que van treballar fent serveis mínims. Metges de Catalunya és l'únic sindicat que ha convocat vaga. Ni Comissions Obres ni UGT ni tampoc el principal sindicat d'infermeria no han secundat la convocatòria.



La incidència de la vaga a Manresa i a la Catalunya Central va contrastar amb la poca incidència al Centre Sanitari del Solsonès. El seguiment de la protesta va ser mínim i tots els especialistes van treballar. A la Cerdanya tampoc no es va notar, mentre que a l'Anoia l'adhesió a la vaga va ser irregular, amb aglomeracions i cues en alguns centres.