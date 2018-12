Alumnes de secundària ajuden a elaborar el Pressupost Participatiu 2019

Un total de 220 alumnes dels instituts Lluís de Peguera, Lacetània, Guillem Catà i La Salle de Manresa han participat les darreres setmanes en els tallers de participació ciutadana i recollida d'idees de cara a la presentació de projectes per al Pressupost Participatiu 2019. Cal recordar que en aquesta edició, l'Ajuntament ha impulsat aquestes sessions per aconseguir la implicació dels joves en la recerca de propostes per millorar la ciutat.

Els tècnics de la regidoria de Participació han visitat aquests centres escolars per conèixer les preferències i la visió que tenen els joves sobre les necessitats de la ciutat. Durant aquestes sessions, els joves estudiants de secundària han aportat un total de 32 propostes diferents emmarcades en diferents àmbits, algunes de les quals es poden traduir en projectes concrets per aplicar a la ciutat.

De resultat dels treballs realitzats es constata que entre les idees proposades destaquen propostes d'esports (26%); entorn natural (19%), cultura (16%), oci (16%), via pública (10%), social (7%) i mobilitat (3%). Les idees proposades per temàtiques han estat les següents:



Esports: Més pistes d'esport (futbol, bàsquet, ping-pong..); skate parc; parkour park; workout; parcs lúdics per a gent gran; gimnàs a l'aire lliure (amb carpa); toldo Pujolet.

Cultura: Àgora social; planetari Grup astronòmica; trobada entre instituts; programació campanya social; festival de música decidit pels joves.

Social: Instal·lacions socials (llocs per gent desfavorida, places alberg social...); fer una sala d'educació especial.

Oci: Wifi comunitari (zones del Passeig, Trullols, plaça Espanya, Crist Rei i zona universitària); zona gamer; renovar les piscines municipals (posar piscines d'estiu); potenciar l'espai jove; survival Zombi.

Via pública: Arreglar els carrers (voreres, arreglar forats, voreres casc antic); fonts d'aigua potable.

Entorn natural: Parc per animals; protectora; més parcs de descans; màquines de reciclatge; més contenidors reciclatge; més parcs per a gent gran; falten parcs infantils o renovar-los.

Mobilitat: Millores línia bus nocturn (més freqüència).

Seguretat: Més policies als carrers «més perillosos de transitar».

Aquest divendres finalitza el termini per presentar projectes

Cal recordar que el procés del Pressupost Participatiu 2019 està en aquests moments en el període de presentació de projectes, una fase que es va iniciat l'1 d'octubre passat i finalitzarà aquest divendres, 30 de novembre.

Un cop finalitzat el període de presentació de projectes, el procés continuarà amb una fase de valoració. Al mes de gener ja es coneixeran els projectes viables tècnicament i els que, per tant, seran presentats i susceptibles de ser millorats per la ciutadania en una matinal durant el mes de febrer.

A finals de febrer es coneixeran els projectes definitius que seran duts a votació. Per donar-los a conèixer des de mitjans de març i durant tot el mes d'abril es podran consultar els projectes tant telemàticament com a nivell físic en forma d'exposició itinerant per diferents punts de la ciutat. La novetat d'enguany és que s'habilitarà un punt d'informació i votació estable durant totes les tardes del mes d'abril al Quiosc de l'Arpa.

Com en l'edició de 2018, s'editarà un llibret que recollirà totes les propostes i es farà arribar a totes les llars i equipaments municipals. També es mantindrà un debat on line per tal que la ciutadania pugui exposar els seus arguments en relació a cadascun dels projectes.

El Pressupost Participatiu 2019 culminarà amb la votació popular que es farà entre l'1 i el 28 d'abril, per triar entre els diversos projectes presentats per entitats o persones de la ciutat i que l'Ajuntament es compromet a tirar endavant.