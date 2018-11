Àngels de Nit repartiran preservatius a Manresa

Amb motiu del Dia mundial de la lluita contra la Sida, els Àngels de Nit realitzaran una intervenció dissabte a la nit per espais privats d'oci nocturn de Manresa.

De les 11.30 de la nit fins a les 02.30 de la matinada, repartiran llacets vermells i preservatius amb l'objectiu d'informar i convidar a la reflexió a les persones que es troben en aquests espais nocturns, sobre aspectes de salut sexual.

Els Àngels de Nit són un col·lectiu de joves estudiants del mòdul d'integració social i animació sociocultural de l'IES Guillem Catà que duen a terme tasques informatives entre els joves que surten de festa en algunes dates assenyalades, com revetlles, festes majors o, en aquest cas, coincidint amb el Dia mundial de la lluita contrala Sida. El col·lectiu es va crear per fer prendre consciència als usuaris d'espais nocturns sobre alguns riscos de salut i seguretat.



Formació de 25 hores

Els joves que intervenen han rebut una formació d'un total de 25 hores, en LGTBI, afectivitat i gènere, riscos associats al consum de substàncies, específicament alcohol i eines per a la intervenció. Aquesta formació la realitzen diferents entitats i persones especialitzades amb la temàtica.

Es tracta d'un projecte compartit i coordinat entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa, en el marc de l'Oficina Jove del Bages, i que va reaparèixer l'any 2014.

Els principals objectius del projecte són, per una banda, millorar la informació sobre malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats entre els usuaris dels espais d'oci nocturn, i per l'altra, donar més informació sobre els consums responsables entre els usuaris dels espais d'oci nocturn.