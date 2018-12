La despesa en neteja i recollida de brossa s'acosta als sis milions a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha marcat un import màxim per a la concessió administrativa del servei públic de recollida de residus i neteja urbana de Manresa de 6.087.460 euros (IVA inclòs), el més alt fins ara.

Aquest seria l'import màxim que es pagaria, en el cas que es realitzés el 100% del servei previst i va ser aprovat en la darrera sessió pública de la junta de govern.

Cal tenir en compte, però, que mai s'arriba a la quantitat fixada perquè, segons explica el govern municipal, sempre hi ha serveis que es modifiquen, baixes laborals i altres incidències.

Tot i així, la quantitat pujarà respecte els 5,7 milions de l'any passat per l'augment de preus habitual (IPC i cost gasoil) i, també, per l'increment de servei que aquest any s'ha contractat.

Concretament, es va incrementar amb més jornades de baldejadora (màquina d'aigua a pressió) els mesos de juliol i agost i una escombradora dual, que també escombra i llança aigua a pressió. Igualment, hi ha hagut un increment de jornades extraordinàries de neteja.

Segons el govern municipal, s'ha de tenir en compte que a banda de tots els actes previstos al carrer (fira Mediterrània, Festa Major, fira de l'Aixada, entre molts d'altres) cada cop hi ha més esdeveniments, especialment aquest any, en el marc de la capitalitat cultural. Un altre motiu ha estat l'increment de 25 jornades per neteja de grafits. Tot plegat, però, no es preveu que faci pujar la factura total per sobre dels 6 milions d'euros.

En la darrera junta de govern local pública es va aprovar la setena revisió de preus des que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, va adoptar l'acord d'adjudicar el contracte de concessió administrativa -que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa- a favor de l'entitat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La primera modificació de la concessió amb un nou cànon per al 2013 marcava un import màxim de 5.909.426 euros.