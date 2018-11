La PAHC aplega un centenar de persones a Manresa per dir prou morts per desnonaments

Un centenar de persones han assistit aquest dimecres al vespre a la concentració convocada per la PAHC Bages a la plaça Major de Manresa per demanar que no es produeixi cap més mort a causa d'un desnonament, com va succeir a Madrid fa dos dies, quan una dona de 65 anys, Alícia, es va tirar pel balcó quan la comitiva judicial i la Policia Municipal eren a punt de desnonar-la del seu habitatge al districte de Chamberí. També pel Jordi, un home de Cornellà que es va matar per causes semblants el juny passat.

L'acte ha començat amb una mica de retard per respectar la cita diària que hi ha a la plaça Major a les 7 de la tarda per reclamar la llibertat dels presos polítics. Quan s'ha acabat, algunes de les persones que hi han participat s'han afegit a la convocatòria de la PAHC Bages, que ha llegit un comunicat en català i, seguidament, en àrab en el qual ha reclamat que es doni una alternativa habitacional a les persones que ho necessitin per no arribar a extrems com els de l'Alícia i el Jordi. Al mateix temps que ha assegurat que no permetrà cap més assassinat per desnonament a l'estat espanyol i n'ha criticat el sistema capitalista i la manca d'alternatives habitacionals per a qui ho necessita, ha recordat a totes les persones que se sentin angoixades que poden trobar suport a la PAHC els diumenges, a partir de les 5 de la tarda, a l'Ateneu la Sèquia (al carrer d'Amigant, amb entrada per la plaça Major).

Ha apuntat que la comarca del Bages no és aliena al drama dels desnonaments i que les darreres setmanes ells n'han hagut d'aturar un cada setmana. També ha aportat dades que demostren que la problemàtica de l'habitatge és un tema molt viu. Des del 2010 hi ha hagut 700.000 desnonaments i el 2017 n'hi va haver 180 cada dia, 55 dels quals a Catalunya. El 80% dels casos va ser per l'impagament del lloguer.

La concentració s'ha fet rere una pancarta on es podia llegir "Alicia (Madrid) Jordi (Cornellà). Prou Desnonaments, Assassinats, Injustícies". Ha finalitzat amb aplaudiments i amb l'acostumat crit de guerra "Sí se puede".

(Una part dels participants a la concentració. Foto: G. C.)