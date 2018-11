Roger Torrent dona suport al carrer a Marc Aloy com a candidat a l'alcaldia de Manresa

Diuen que a Esquerra hi ha dos grans mediàtics. Un és Gabriel Rufian i l'altre Roger Torrent. Com ho saben? Perquè, com la cervesa San Miguel, allà on van trionfen. Tothom, o diguem-ne molta gent, els atura i els fa fotos o volen fotografiar-se amb ells. Això és el que ha passat aquest dimecres a la tarda quan el president del Parlament ha fet un volt amb el candidat republicà a l'alcaldia Marc Aloy per Sant Domènec, el Born i la Plana abans de girar cua cap a fer un cafè a Las Vegas. Cal dir, però, que la capacitat d'atracció està molt decantada cap al gènere femení. Cada poques passes l'aturaven per fotografiar-se amb ell, ja fossin iaies o adolescents, alguna girada cap a ell amb el peu de puntetes amb estil de «postureig» total.

Molta gent li ha donat ànims i l'ha encoratjat a tirar endavant, li deien que calia no aturar-se i anar per feina i ell responia que de feina en feien molta. Torrent ha visitat Pimec, Ampans i la presó de Lledoners abans de rematar la jornada al Conservatori. L'altra cara de la moneda eren els que comentaven que era un «pallasso» i que el paper que estava fent el President del Parlament era «una vergonya». Per bé o per mal, Torrent ha acaparat tot el protagonisme. Li deien «guapo!» i alguna que en cap cas era menys agraciada que ell li ha llançat aquesta floreta: «Hi ha cares que no s'obliden».

El que ha quedat una mica oblidat ha estat, precisament, el motiu de ser de la passejada: projectar la figura de Marc Aloy com candidat a l'alcaldia. Entre la tirada de Torrent i el verb inesgotable del president local, Ramon Fontdevila, a Aloy li quedava molt poc marge. Fontdevila ha explicat la història de l' Om de la Plana i la de la farmàcia Esteve i coneixia a tothom. Sort que es van trobar amb la mare, germana i nebodes del candidat. Aquí Torrent també hi va ficar cullerada explicant que té dues filles «tan maques com vosaltres». Així que a més de ben plantat sap quedar la mar de bé.

Un cop al Conservatori, unes 300 persones han llegit una carta d'Oriol Junqueras i han presenciat dos vídeos de Marta Rovira i Toni Comín. Les paraules de Comín han tingut un espai especial per Aloy: «Marc, tens Manresa al cap i al cor», li ha dit. Els assistents a l'acte també han ovacionat Artur Junqueras, pare d'Oriol, present al Conservatori.