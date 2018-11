«Quan tens més de 30 visites en un matí, no les pots atendre bé»

Josep Vidal Alaball (Berga, 1971) està especialitzat en Medicina Familiar i Comunitària. Exerceix de metge de família des de l'any 2002. Ha treballat a Gal·les (Gran Bretanya) i als dispensaris de Bagà, Vallcebre, Artés i actualment a Navarcles. Ha estat director de l'Equip d'Atenció Primària de l'Alt Berguedà. També va ser coordinador del servei d'Urgències del Bages i el Berguedà de l'ICS. Enguany ha estat guardonat amb un Premi Bages de Ciències Mèdiques pel seu treball «Impacte econòmic de la teledermatologia asíncrona a la comarca del Bages».

Quines són els problemàtiques que afecten el vostre col·lectiu i que us han dut a plantejar la vaga?

S'està dient molt que és una vaga de metges però en realitat és de tota l'atenció primària.Es parla molt dels metges però hi ha d'altres sindicats que han convocat vaga de tot el personal tot i que la majoria són metges, també hi ha infermeres, odontòlegs, administratius.

Què reclamen?

Bàsicament que s'augmenti el pressupost que es destina a l'atenció primària. Vam rebre unes retallades fortes com a tot arreu i s'ha començat a recuperar una mica però nosaltres no ho hem notat, al contrari. Demanen que el pressupost de Salut, que ara és d'un 14% augmenti al 20%, com de fet recomana l'OMS perquè l'atenció primària és el primer lloc on van els malalts. Reivindiquem que es torni al lloc on estàvem abans de les retallades. També es reclama recuperar les plantilles que es van perdre de metges, infermeres i administratius. I, també, evidentment, recuperar els sous que es van perdre des del 2010. És recuperar la dignitat perquè aquests anys de retallades han afectat l'assistència que donem als pacients i al final quan tens més de 30 visites en un matí, no els pots atendre bé. Ens estem trobant que els sanitaris s'estan cremant perquè hem d'atendre molts pacients amb més poc temps. Per això demanem més temps per dedicar els malalts. Segurament això passa per augmentar les plantilles i que tornin a ser les de fa vuit anys.

Creu que s'atendran les seves demandes?.

No ho sé. És un tema de pressupost. Els representants del departament de Salut estan reconeixent que l'atenció primària ha estat maltractada aquests anys. Tothom ho reconeix però no n'hi ha prou amb bones paraules: falten fets i fets vol dir posar diners a l'atenció primària, que augmenti el pressupost i que això ens permeti d'atendre millor als pacients, si hi ha més plantilla tindrem més estona per dedicar-los, ara tenim molt poca estona. Alguna cosa s'ha de fer, no pot ser que els professionals es vagin cremant i vagin marxant a l'estranger els joves i els grans intentin jubilar-se com més aviat millor perquè tenen massa estrès. Això ja no és pot aguantar més, no ens ho podem permetre, alguna cosa s'ha de fer.