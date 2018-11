Usuaris de la sanitat a Manresa es queixen que no se'ls avisi si s'anul·len visites per la vaga

En general, els usuaris de la sanitat pública es mostren comprensius amb les demandes dels metges, que ahir van fer el segon dels cinc dies de vaga previstos. Però es queixen que ningú no els avisi si la seva visita acaba sent anul·lada. Si no hi ha hagut la precaució prèvia de trucar abans per informar-se, això genera viatges innecessaris i pèrdua de temps. La vaga està convocada pel sindicat Metges de Catalunya a l'atenció primària que depèn directament de l'ICS. Posteriorment s'hi van afegir els centres sanitaris concertats, com és el cas de la Fundació Althaia. Gestiona l'atenció hospitalària a Manresa i també dos CAP, el de Les Bases i el del Barri Antic.



La majoria de persones consultades per aquest diari trobaven malament que no s'avisi qui ha perdut la consulta. Per exemple, dues dones de Súria que van anar al CAP Bages de Manresa per ser ateses per l'especialista i van trobar la consulta tancada. Estaven disgustades perquè ningú no les havia alertat i perquè es podien haver estalviat el viatge. «Ahir vaig trucar, però ningú no em va agafar el telèfon», lamentaven. «El personal devia estar col·lapsat», li van respondre treballadores del centre. També, que no podien avisar perquè, segons van explicar, el sindicat que ha convocat la protesta podria emprendre accions legals en el cas que s'advertís els usuaris. A la Fundació Althaia de Manresa, en canvi, van reprogramar visites via telèfon des del primer moment que van tenir constància de qui s'adheria a la vaga i qui no.



Tot i l'enrenou, les dues veïnes de Súria es van posicionar a favor de la vaga dels metges i de les seves reivindicacions. «Una mica de dret a fer vaga han de tenir», deia una altra usuària, en aquest cas de Sallent, al CAP Bages. Va trucar al centre abans d'anar-hi i li mantenien la visita a l'especialista. «Tenia hora des del març. M'hauria enfadat molt si s'hagués anul·lat».



Una parella que sortia del mateix CAP Bages explicava a Regió7 que la sanitat ha «perdut molt. Ha anat avall i els hi hauríem de donar suport». Van comentar que no sabien si els atendrien, i que per això havien trucat abans per confirmar-ho. Una parella de Cardona va fer el mateix. «Ens han visitat i estem contents». Sobre la vaga van opinar que si protesten «és perquè ho necessiten». Segons la seva visió, és el personal sanitari el qui ha aguantat el sistema després de les retallades. «El que reclamen està bé i és just», deia un manresà després d'acompanyar la seva dona a fer-se una prova. «Això d'haver d'atendre 35 o 40 pacients ho trobo fora de lloc». Va opinar, però, que determinades proves de malalties delicades no s'haurien de suspendre en cap cas.



També hi havia qui sortia amb cara de desgrat. Un dels usuaris que ahir no va ser visitat comentava que no està bé que els metges facin vaga. «Si et poses malalt, què fas?. Vas a urgències a l'hospital?», es demanava.