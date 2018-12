Un centenar llarg de metges de la Catalunya Central protesta a Manresa

«Volem més temps per atendre pacients» i «Falten metges i sobren gestors» són els lemes que un centenar llarg de metges de primària han cridat aquest dijous al migdia al centre de Manresa. La protesta ha començat davant la seu del CatSalut, on una representació s'ha reunit amb la gerent de la regió central i ha acabat al CAP Bages.

La concentració d'un centenar de metges manifestant-se a la Catalunya Central és un fet insòlit i rellevant, tan per nombre com per finalitat, ja que les reivindicacions conjuntes del col·lectiu sanitari no són freqüents.

A Manresa, s'han manifestat facultatius del Bages, el Berguedà i l'Anoia per reclamar millores en el que és ja el quart dia de vaga dels professionals de la salut de Catalunya, seguint la crida del sindicat Metges de Catalunya. A la capital del Bages, però, la d'avui és la primera vegada que el col·lectiu de la Catalunya Central ha sortit al carrer.

De la seu del CatSalut, a la muralla del Carme, els metges han desfilat cap al CAP Bages pel carrer d'Àngel Guimerà i el Passeig. Un cop al centre d'atenció primària de la plaça d'Espanya han tornat a cridar lemes a favor de tenir més temps per als pacients.