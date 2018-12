Les escoles de primària de Manresa funcionen a mig gas per la vaga de mestres

La vaga del sector docent ha tingut un seguiment desigual aquest dijous a Manresa. Mentre que en alguns casos, com l'escola Valldaura, hi ha faltat prop de la meitat del claustre; en altres com l'Ítaca molt pocs mestres han secundat la protesta. A l'escola Puigberenguer de Manresa, on han faltat nou dels 29 integrants del claustre, la directora, Montserrat Cardillach ha explicat a l'ACN que estan funcionant "a mig gas". En aquest cas, la protesta ha estat més secundada pels mestres dels cicles mitjà i superior, que en el cas dels més petits.

La vaga dels docents, que promouen els membres d'Ustec·STEs, CATAC, CATAC·CTS, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), el sindicat de secundària Aspepc-SPS i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), reclama al Govern que reverteixi les retallades aplicades durant la crisi econòmica.

A les nou del matí els pares han dut als alumnes a l'escola de Valldaura com cada dia. Cristina Bacardit, mare del centre, explicava que tant el centre com l'AMPA els havien informat de la vaga. En el seu cas, explica, no tenien amb qui deixar els nens i, conscients que el centre oferia uns serveis mínims, ha optat per dur-los. El mateix ha fet la Maria José Tomàs, que assegura que ha estat la falta d'alternatives el que l'ha dut ha optat també per aquesta via. En Francesc Rovira, en canvi, diu que sabia que en el cas de la seva filla, els mestres hi serien. Per aquesta raó també l'ha duta.

Des de l'escola, Cardillach explica que han estat nou els professors que han faltat aquest dijous. Al parvulari quasi no s'ha notat, però sí en el cas dels més grans. Davant d'aquest fet, diu, han reorganitzat el personal que sí que hi havia optat per anar per tal de poder garantir "uns serveis mínims". Pel que fa a alumnat, afegeix, n'han faltat més en aquelles aules on el mestre ja va informar de la seva voluntat de secundar la protesta.



Mitja plantilla a Valldaura



Un altre dels centres on la protesta ha tingut més seguidors ha estat l'escola Valldaura de Manresa. Des del centre, han informat l'ACN que era previst que hi faltés mitja plantilla. Altres com l'escola Ítaca o Bages, en canvi, han assegurat que el seguiment ha estat molt minoritari.