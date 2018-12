El Gran Recapte d'Aliments de Manresa fa una crida urgent per trobar 80 voluntaris més

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya arrenca aquest divendres la desena edició, que s'acabarà el dissabte. Al llarg de les nou edicions anteriors, més de 130.000 persones s'han sumat com a voluntàries i s'han recaptat més de 26 milions de quilos d'aliments.

Enguany, però, el Gran Recapte de Manresa ha fet una crida aquest dijous per demanar 80 voluntaris que encara falten per arribar a l'objectiu inicial de 250. La recollida a la capital del Bages i la resta de la comarca es realitzarà a partir de 30 hipermercats i supermercats que s'hi han afegit. En cas de voler convertir-se en voluntari per aquestes dues jornades, s'ha d'enviar un mail a joana@fundaciodelconventdesantaclara.org.

La desena edició aposta per un gran projecte sostenible i mediambiental, la substitució de les 250.000 bosses de plàstic que s'utilitzaven en cada edició per 80.000 bosses reutilitzables i reciclables. Es calcula que amb l'ús d'una bossa reutilitzable de teixit no teixit es redueix el consum, fabricació i rebuig de 100 bosses de plàstic d'un sol ús, amb la conseqüent reducció de residus i de la petjada de carboni que la seva producció comporta. La substitució de bosses de plàstic per bosses reutilitzables suposa un estalvi de 14,37 tones de CO2 a l'atmosfera.

Una altra gran novetat d'aquesta desena edició és la posada en marxa del Gran Recapte Online, que a més de facilitar les donacions a través del web www.granrecapteonline.com , sumarà a plataformes de comerç electrònic com Ulabox, Caprabo, Casa Ametller, Vimet, Condis, BonPreu Esclat i Dia.