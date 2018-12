L'Ajuntament de Manresa es tenyirà de vermell per l'abolició de la pena de mort

Cartell de la campanya Ciutats per la vida

Cartell de la campanya Ciutats per la vida AJM

A proposta de la Comunitat de Sant Egidi, l'Ajuntament de Manresa dóna suport a la campanya Ciutats per la vida, Ciutats contra la Pena de Mort que té com a objectiu aconseguir l'abolició universal de la pena de mort arreu del món.

Com a símbol de sensibilització, cada 30 de novembre, els municipis adherits a la campanya il·luminen algun dels seus edificis emblemàtics. En el cas de Manresa, després de tres anys d'il·luminar l'estàtua d'Amat i Piniella, per primera vegada serà la Casa Consistorial que es tenyirà de vermell com a símbol de «casa comuna» que representa a la ciutadania.

Els darrers anys, el treball de la Comunitat de Sant Egidi ha propiciat la construcció d'un ampli front mundial, interreligiós i laic contra la pena capital. Formen part d'aquest moviment personalitats representatives de les diferents tradicions religioses, exponents de la cultura laica, nombrosos premis Nobel de la Pau, centenars de parlamentaris i també milers de ciutadans i ciutadanes.

Aquest treball de sensibilització, ha aconseguit l'adhesió de més de 2100 ciutats de 100 països diferents. Aquest municipis faran un clam aquest divendres 30 de novembre, i il·luminaran un edifici o símbol emblemàtic com a mostra del compromís per a treballar per l'abolició de la pena de mort.

La Jornada Mundial de Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, representa la més gran mobilització contemporània planetària per indicar una forma més alta i civil de justícia, capaç de renunciar definitivament a la pena capital.



Comunitat de Sant Egidi

Tot i que la Comunitat de Sant Egidi, realitza diferents projectes per donar suport a la població més vulnerable, una de les campanyes en què ha incidit especialment els darrers anys és la de Ciutats per la Vida, ja que troba imprescindible la lluita contra la pena de mort.

A nivell internacional, s'han recollit milions de signatures per demanar una moratòria de la pena capital en tots els països. Especialment, commovedor han estat els testimonis de familiars que han perdut éssers estimats per l'aplicació de la pena de mort o persones que han pogut sortir dels «corredors» de la mort i dediquen la seva vida a la sensibilització respecte aquesta greu problemàtica.

Uns altres aspectes que inclou la campanya són donar suport jurídic a totes les persones condemnades que no compten amb recursos suficients i fer acompanyament moral a través d'intercanvi de cartes.

Precisament, el dimarts passat es va realitzar una activitat de sensibilització que va omplir la sala d'actes de l'INS Lluís de Peguera. Es va comptar amb el testimoni de la Susanne Bosler, lluitadora incansable per l'abolició de la pena de mort. El seu emotiu i profund testimoni va calar en una sala d'actes plena majoritàriament d'estudiants. La Susanne és un testimoni imprescindible que va lluitar perquè no condemnessin a mort l'assassí del seu pare fins arribar a ser ella mateixa «molesta» per al sistema judicial d'Estats Units.