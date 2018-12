Marc Aloy diu que vol ser alcalde perquè Manresa pugui fer «un salt endavant»

El republicà Marc Aloy va mostrar, ahir públicament, les seves cartes per guanyar l'alcaldia de Manresa, un càrrec que va dir que vol per exercir-lo, «per fer d'alcalde, escoltar la gent, resoldre problemes» i aconseguir que la ciutat faci «un salt endavant».

Aloy, regidor d'Urbanisme, arquitecte, amb estudis de música, va començar pel començament presentant-se com una persona que es reconeix «un pèl tímida» i que pensa posar com a pal de paller del seu projecte polític el lema «Trobem-nos». Amb prop de 300 persones assegudes al teatre Conservatori i acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, Aloy va triar el moment en què desenvolupava l'eix programàtic Ciutat de Trobada per referir-se a ell mateix per primer cop públicament com a homosexual, i així esdevé el primer candidat a l'alcaldia de Manresa a fer-ho.

Va dir que l'eix fonamental del projecte d'Esquerra no pot ser cap altre que la ciutadania. «Amb tota la seva diversitat. Amb tota la seva complexitat. Amb tota la seva riquesa. Diversitat de cultures, de creences i, també, diversitat afectiva».

Va defensar una ciutat on totes les persones se sentin lliures d'expressar els seus sentiments, estimin a qui estimin. «I les persones LGTBI sabem de què estem parlant. Perquè en algun moment hem sentit la falta d'igualtat, la por o la discriminació».

Aquesta ciutat oberta que exerceixi la capitalitat «sense complexos» i que «lideri la lluita per unes bones infraestructures» és una de les tres potes del seu ideari polític. Les altres dues són la ciutat Verda i Dinàmica.

A banda de defensar la feina feta al govern de Manresa «amb els companys de Convergència», Aloy va afirmar que Esquerra volia liderar l'Ajuntament per «aplicar mesures més contundents» a l'hora d'aconseguir un canvi de model en la gestió dels residus. També per «entomar de cara la complexitat de la mobilitat» prenent espai al vehicle privat per donar-lo al transport públic i als vianants. «No podem tenir les carreteres de Cardona i de Vic amb la mateixa imatge que els anys 60».

Va posar en el punt de mira «desencallar» el creixement del Parc Tecnològic i la urbanització del polígon del Pont Nou, generar nous projectes per al Centre Històric i «actuar amb decisió en la política d'habitatge».

L'acte va servir per ovacionar Artur Junqueras, present a la sala, i llegir una carta del seu fill Oriol. També hi va haver vídeos encoratjadors de Marta Rovira i Toni Comín. I un altre de persones que el coneixen i estimen.

Roger Torrent va cloure l'acte amb què es va voler escenificar el suport total d'Esquerra al seu candidat a guanyar l'alcaldia de Manresa i, així, fer una passa més cap a la «victòria inapel·lable» a què es referia Junqueras en la seva carta. Torrent va fer una crida a practicar l'empatia «per ser més» i a «sortir de la zona de confort per anar més enllà».