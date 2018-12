La PAHC exigeix cap més mort per desnonament en un acte amb un centenar de persones

Un centenar de persones van participar, ahir a la tarda, a la plaça Major, en la concentració convocada per la PAHC Bages per reclamar que cap més persona es llevi la vida per l'angoixa de ser desnonada, com va passar dilluns a Madrid, on una dona es va tirar pel balcó de casa per aquesta raó.

La convocatòria va començar una mica més tard del previst per respectar la cita diària a la plaça per reclamar la llibertat dels presos polítics. En acabar, algunes de les persones que hi havien participat es van sumar a la concentració de la PAHC, que va recordar a qui se senti angoixat que els diumenges es troben a l'Ateneu la Sèquia a les 5 de la tarda. El manifest, llegit en català i en àrab, posava en relleu que darrerament estan aturant un desnonament cada setmana.