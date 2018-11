El Passeig de Manresa mostra les entranyes

El Pere III mostra aquests dies les entranyes. Entre la plaça Onze de Setembre i el Primer de Maig, Aigües de Manresa ha esbudellat literalment la calçada central per a vianants del Passeig al llarg de poc més de 30 metres per fer nova una part del torrent dels Predicadors que passa just sota. És un dels dos col·lectors d'aigües residuals més importants de Manresa juntament amb el de Sant Ignasi. Això fa que els vianants no puguin passar per l'andana central.

Les obres per rehabilitrar el torrent van començar el setembre passat perquè donava senyals de deteriorament, segons va anunciar Aigües de Manresa. Es van obrir dos grans forats al mig del Passeig per accedir i poder treballar a l'interior de la xarxa subterrània. Un a l'alçada del carrer Sèquia i l'altra al Primer de Maig.

Ara, però, es treballa a cel obert entre l'Onze de Setembre i el Primer de Maig perquè aquest tram «estava pitjor del que ens pensàvem», ha explicat a Regió7 el director d'Explotació d'Aigües de Manresa, Ricard Tomàs. Tot i que la previsió inicial era treballar des del subsòl, «en el moment que es va començar a tocar vam veure que podia caure i se li ha donat una solució de renovació i no de rehabilitació». S'ha obert aquest tros del Passeig i hi col·locaran mòduls prefabricats de formigó que enllaçaran, als dos extrems, amb la part del torrent existent que es rehabilita. Els mòduls, una quarantena, fan gairebé dos metres d'alçada i es poden veure en una de les bandes de la plaça Onze de Setembre on es guarden. Així, «tindrem un tram del torrent dels Predicadors completament renovat», assegura Tomàs.

Aquest imprevist endarrerirà l'obra, tot i que la previsió «és tenir-la pràcticament acabada abans de festes». La calçada central del Pere III tornarà a obrir-se als vianants. Tan sols quedarà per fer alguna petita obra, però des del subsòl, comenta Tomàs.

El torrent dels Predicadors arriba gairebé a l'alçada de la Muralla de Sant Domènec. Uns metres abans es desvia cap al carrer del Cós i acaba al passeig del Riu, on està connectat al col·lector general que ve de Sant Joan de Vilatorrada. Com el de Sant Ignasi, són antics torrents que han acabat transformant-se en col·lectors un cop es va fer la urbanització de la zona, i es va soterrar i cobrir i es va convertir en l'actual passeig de Pere III. El tram que s'ha rehabilitat va des de la Bonavista fins a la plaça Espanya. El pressupost supera els 200.000 euros.