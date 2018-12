Roger Torrent, estrella del rock

Cada poques passes aturaven a Roger Torrent per fer-se fotos amb ell

Cada poques passes aturaven a Roger Torrent per fer-se fotos amb ell oscar bayona

A Esquerra diuen que, Oriol Junqueras a banda, el partit té dos grans mediàtics. Un és Gabriel Rufián i l'altre, Roger Torrent. Com ho mesuren això? Doncs perquè, com la cervesa San Miguel, allà on van triomfen.

Molta gent els atura i els fa fotos o volen fotografiar-se amb ells. Això és el que va passar ahir a la tarda quan el president del Parlament va fer un volt amb el candidat republicà a l'alcaldia de Manresa, Marc Aloy, per Sant Domènec, el Born i la Plana abans de girar cua cap a fer un cafè a Las Vegas.

Cal dir, però, que la capacitat d'atracció estava molt decantada cap al gènere femení. Cada poques passes l'aturaven per fotografiar-se amb Roger Torrent, ja fossin iaies o adolescents, alguna girada cap a ell amb el peu de puntetes amb estil de postureig total. Comerciants i cambreres sortien al carrer per obtenir una instantània al seu costat.

Molta gent li donava ànims i l'encoratjava a tirar endavant. Li deien que calia no aturar-se i anar per feina i ell responia que de feina en feien molta.

Ahir, Torrent va visitar Pimec, Ampans i la presó de Lledoners abans de rematar la jornada al Conservatori.

L'altra cara de la moneda eren els que comentaven que era un «pallasso» i que el paper que estava fent el president del Parlament era «una vergonya». D'aquests també n'hi havia.

Per bé o per mal, Torrent va acaparar tot el protagonisme. Li deien «guapo!» i alguna, que en cap cas era menys agraciada que ell, li va llançar aquesta floreta: «Hi ha cares que no s'obliden».

Amb tanta foto i petoneig el que va quedar una mica oblidat va ser, precisament, el motiu de ser de la passejada: projectar la figura de Marc Aloy com a candidat a l'alcaldia.

Entre la tirada de Torrent i el verb inesgotable del president local d'Esquerra, Ramon Fontdevila, la veritat és que a Aloy li quedava molt poc marge de maniobra.

Fontdevila exercia d'amfitrió, i tant li explicava la història de l'Om de la Plana com de la farmàcia Esteve. Sort que es van trobar la mare, l'àvia, la germana i les nebodes del candidat al carrer del Born. I aquí Torrent hi va ficar cullerada explicant que té dues filles, de 6 i 8 anys, «tan maques com vosaltres». Així que, a més de ben plantat, sap quedar la mar de bé, aquest president.

El tema de la visita a Lledoners va tenir un epíleg al final de l'acte que Torrent va cloure al Conservatori. Va explicar que, quan s'havia acomiadat de Junqueras feia poca estona, el president d'ERC li havia transmès un junquerià «estimeu a tothom» que havia sortit amb ell de la presó.