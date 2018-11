Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, veu el judici com una oportunitat per ensenyar com és la justícia espanyola

Txell Bonet, companya del president d'Òmnium empresonat, Jordi Cuixart, veu que tot "i les moltes irregularitats" del procés judicial contra el Procés de Catalunya, hi haurà una sentència en contra a l'estat espanyol i caldrà recórrer a instàncies europees, perquè entén que tampoc no es resoldrà en revisions judicials del Tribunal constitucional. La periodista, locutora i guionista va participar dimecres al vespre als diàlegs del cicle Cosmògraf que es va entre el Casino de Manresa i la sala Plana de l'Om. La sala del Casino, dimecres era ben plena, i va caldre habilitat un segon espai per seguir les paraules de Bonet, entrevistada pel periodista de Regió7 i president de la Demarcació de Periodistes de la Catalunya Central, Enric Badia.

Bonet, que va admetre que tenia poc temps per a les seves tasques professionals i per a projectes com les representacions poètiques per l'alta dedicació a la causa del seu company, va exposar la seva manera particular de viure el conflicte de Cuixart, el sentir-se feliç en les circumstàncies que hi hagi, i avui, aquestes són les de privació de llibertat. Va explicar que Cuixart, com a pres, no ha tingut cap tipus de benefici

més enllà del que estableixi el règim intern per no causar problemes, que només el pot anar a veure els caps de setmana i que la principal esperança que té ell i la mateix Bonet, és que "el procés judicial servirà per mostrar al món com és la justícia espanyola". Va reclamar que la vista al tribunal Suprem que s'hauria de celebrar les primeres setmanes del 2019 serà el moment per "mostrar al món com és la justícia espanyola" i va reclamar que el judici garantís el senyal en directe de televisió perquè "tothom hi tinguis accés"-.

De l'empresonament de Jordi Cuixart va explicar que intenta mantenir l'equilibri entre la seva vida privada i pública i, malgrat la presó, "construïm una família amb el que tenim". Cuixat i Bonet havien estat pares del seu fill l'abril del 2017, i el el nem pràctcaent només ha conegut el seu pare a a la presó.

Bonet va parlar del procés i de les irregularitats judicials, però sempre amb una mirada en positiu. Va dir: "No compto els dies de presó sinó els que falten per a la llibertat" i "És millor sortir amb la veritat que sortir ràpid". En aquest sentit, va agrair el suport rebut per la ciutadania i, especialment, a Jordi Cuixart que la va preparar per a un camí d'espera llarg. Malgrat que pot semblar una contradicció, "el Jordi ha trobat la llibertat a la presó. Ha decidit ser feliç malgrat el que li passi. Ell em diu que és feliç i jo el comprenc".

Durant la conversa, va dir que ella no era ningú per dir quines accions popular s'havien d'emprendre a les portes del judici. Va reflexionar, això sí, que "hi ha moltes maneres de mobilitzar-se" i va apel·lar al gran poder que té la ciutadania decidint cada dia, per exemple, a quina caixa diposita els seus diners o a quin comerç va a comprar. Opina: "No cal esperar a tenir la República per millorar la nostra societat".