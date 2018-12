Un centenar de facultatius es manifesten pel centre de Manresa amb les seves bates blanques

Manifestacions d'estudiants, de moviments alternatius, contra la violència sexista o a favor de la independència. Manresa ha vist manifestacions de tots colors. Ahir al matí n'hi va haver una d'atípica: de metges amb les seves bates majoritàriament blanques. Un centenar llarg de facultatius de les comarques del Bages, el Berguedà, l'Anoia i Osona es van concentrar primer davant l'oficina els serveis territorials del CatSalut a la Muralla del Carme i posteriorment es van manifestar pel centre de Manresa fins a arribar al CAP Bages. En el quart i darrer dia de la vaga a l'atenció primària de l'ICS, les mobilitzacions es van descentralitzar de Barcelona, on s'havien dut a terme fins ara.



«Estem molt motivats. No podem més», va assegurar la delegada del sindicat Metges de Catalunya, la pediatra del CAP Bages Carme Sánchez, un cop van començar la protesta davant el CatSalut. De seguida van desplegar una pancarta on es podia llegir «Atenció primària digna i respectada», i amb al suport de xiulets i botzines es van fer sentir. Es corejaven lemes com «Més bates i menys corbates» o «Volem més temps per als nostres pacients».



Al cap d'uns minuts es van decidir a entrar a l'edifici, a les oficines del CatSalut. Les va rebre la gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, Núria Puig, que es va mostrar comprensiva amb les queixes dels metges. «Entenem perfectament les vostres reivindicacions». En un diàleg improvisat a l'escala de l'edifici, va haver de sentir alguns retrets. «No som aquí per plaer. Estem farts que no ens feu cas. Volem més temps per atendre la gent». O també que «ens esteu abocant a l'error mèdic». Puig va contestar que «no treballem per aturar la vaga sinó per millorar les vostres condicions i per tant el sistema sanitari». Finalment es van instar a reunir-se pròximament amb representants dels professionals de la sanitat.



A partir d'aquí els facultatius es van manifestar pel centre de Manresa en direcció al CAP Bages, novament amb la pancarta reivindicativa. Van ocupar la Muralla i es van dirigir cap al carrer Guimerà amb els esmentats xiulets, botzines i cantant lemes com «a tu, a tu, a tu també t'afecta, a tu», que adreçaven a tothom qui se'ls trobava. La Policia Local anava tallant el trànsit a mesura que la manifestació anava avançant. Del Guimerà van passar a un dels laterals del Passeig, i d'aquí cap el CAP Bages.



Un cop van ser davant el centre sanitari, van entrar al vestíbul i es van dirigir cap a les oficines, on van mantenir un breu diàleg amb la responsable d'atenció primària del Bages-Berguedà, Anna Forcada. Seguidament es va dissoldre la manifestació.



Segons va explicar la delegada de Metges de Catalunya, Carme Sánchez, la qualitat assistencial és irrenunciable. «No és una qüestió econòmica. Estrictament demanem recuperar el sou que ens han rebaixat per les retallades, que equival a treballar 15 mesos. Però si no s'arregla la sobrecàrrega assistencial ens cremarem igual».



El metge especialista en medicina familiar i comunitària del CAP Bages Jaume Sanahuja va explicar que la situació l'entristia. «Hem tingut un aprenentage molt intens, som uns grans professionals, coneixem la gent que portem i t'adones que no els pots atendre d'una manera digna i adequada». Va afirmar que «tenim moltes capacitats, i el que volem és tenir temps per poder-les posar en pràctica».