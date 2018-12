Dos-cents vint alumnes prenen part en projectes del pressupost participatiu

Un total de 220 alumnes dels instituts Lluís de Peguera, Lacetània, Guillem Catà i La Salle de Manresa han participat les darreres setmanes en els tallers de participació ciutadana i recollida d'idees de cara a la presentació de projectes per al Pressupost Participatiu 2019. Cal recordar que en aquesta edició, l'Ajuntament ha impulsat aquestes sessions per aconseguir la implicació dels joves en la recerca de propostes per millorar la ciutat.

Els tècnics de la regidoria de Participació han visitat aquests centres escolars per conèixer les preferències i la visió que tenen els joves sobre les necessitats de la ciutat. Durant aquestes sessions, els joves estudiants de secundària han aportat un total de 32 propostes diferents emmarcades en diferents àmbits, algunes de les quals es poden traduir en projectes concrets per aplicar a la ciutat.

Del resultat dels treballs realitzats es constata que entre les idees proposades destaquen propostes d'esports (26%); entorn natural (19%), cultura (16%), oci (16%), via pública (10%), social (7%) i mobilitat (3%). Avui finalitza elperíode de presentació de projectes. Tot seguit s'iniciarà una fase de valoració. Al mes de gener ja es coneixeran els projectes viables tècnicament i els que, per tant, seran presentats i susceptibles de ser millorats per la ciutadania en una matinal durant el mes de febrer.

A finals de febrer es coneixeran els projectes definitius que seran duts a votació. Per donar-los a conèixer des de mitjans de març i durant tot el mes d'abril es podran consultar els projectes tant telemàticament com a nivell físic en forma d'exposició itinerant per diferents punts de la ciutat.