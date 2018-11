Estrenen l'aula taller del Cicle de Grau Mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils al Museu de la Tècnica

Aquest divendres s'ha inaugurat el taller del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, integrat al conjunt monumental dels Dipòsits Vells, al Museu de la Tècnica de Manresa.

La nau, compartida amb el departament de restauració del Museu de la Tècnica, ofereix 120 m?2; destinats a allotjar la maquinària tèxtil representativa de totes les àrees tecnològiques involucrades en la producció d'articles tèxtils. Concretament, el taller disposa de fins a 8 màquines diferents: tricotosa rectilínia, telers de calada, ordidor de cinteria, carda, continua de filar i instrumental divers de laboratori.

Han col·laborat desinteressadament en la posada en marxa del taller empreses de la comarca del Bages, però també d'altres llocs de Catalunya, aportant-hi maquinària, fils, floca, teixits, productes químics, etc., cosa que demostra la gran implicació de les companyies per donar suport al cicle.

Les instal·lacions del taller que avui s'inaugura es complementen amb els laboratoris de Tintoreria, estampació, aprests i acabats que es troben a l'Institut Guillem Catà. Tot plegat amb l'objectiu que els continguts del cicle formatiu es puguin impartir d'una manera més pràctica. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa, el Departament d'Ensenyament i la Fundació Aigües de Manresa i Junta de la Sèquia.

Després de 26 anys sense estudis tèxtils a la ciutat, el cicle formatiu es va iniciar el curs 2017-18, programat pel departament d'Ensenyament, fruit de la demanda d'empresaris del sector, per la necessitat de disposar de personal qualificat, i l'impuls de l'associació de professionals sèniors Gest!. Pel que fa al taller, l'Ajuntament va fer una recerca d'espais, i finalment es va optar per aquesta nau, al Museu de la Tècnica, al sector on també hi ha el museu de la Cinteria.

Aquest curs sortirà la primera promoció d'alumnes del Cicle Formatiu. Actualment 7 alumnes fan primer curs, i 7 més fan segon.

La presentació ha tingut lloc aquest migdia, amb representants de les institucions que ho han fet possible i també empresaris del sector tèxtil. En l'acte inaugural, la directora de Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Laia Muns, ha recordat que «des del Museu hem treballat de valent per deixar les instal·lacions a punt i adequar el taller de restauració per acollir el taller per als alumnes de cicle formatiu. Creiem que l'esforç ha valgut la pena».

Lluís Vázquez, en representació de l'associació Gest!, impulsors del projecte, ha assegurat que «avui fem l'últim pas per a la implantació definitiva d'aquest cicle formatiu, que va iniciar-se l'any passat» i ha recordat que el projecte va tenir els seus inicis fa 4 anys, en fer-se palesa la necessitat de tècnics especialitzats en la tecnologia tèxtil. Vázquez ha considerat que la implantació dels estudis ha estat «un projecte d'èxit, perquè dona resposta a la petició del mercat laboral de tècnics ben preparats que han de permetre fer un efectiu repte generacional a les empreses i assegurar la seva competitivitat, i perquè és el resultat del treball conjunt del món empresarial i les administracions públiques, que s'han implicat a fons en el projecte i han permès resoldre els entrebancs que han sorgit per fer-lo realitat».

Des del món empresarial, Ramon Riba, representant de Global Textil Barcelona, s'ha felicitat també per l'estrena del taller de pràctiques, «tan necessari per la formació dels alumnes» i ha aprofitat per oferir unes dades sobre el sector: actualment hi ha 112 empreses del sector tèxtil a la Catalunya central, segons l'últim cens del 2017, i 2.124 empleats directes, als quals s'ha d'afegir un miler més d'indirectes. D'altra banda, 32 empreses s'han ofert per acollir alumnes en pràctiques i han manifestat «que si l'alumne és eficient ja no el deixaran marxar», segons Riba, i aquestes mateixes empreses han ofert 47 places per a alumnes en pràctiques.

Per tot plegat, ha dit Riba, «el tèxtil al nostre territori continua sent una economia molt important, com va ser al passat, és i serà». Per a ell, doncs, «cobrir les necessitats amb treballadors qualificats és, ara, una necessitat».

Al seu torn, la directora de l'institut Guillem Catà, Marta Codina, també ha remarcat la importància del cicle per donar resposta a les necessitats professionals del sector al territori, i «ha estat necessari crear moltes sinergies, col·laboracions i complicitats. No ha esta fàcil però ens n'hem sortit». Per a Codina, «el teixit empresarial viu un moments de canvi constant, la societat ens imposa un ritme al qual hem de donar resposta: els models empresarials i les formes de producció vigent fa una dècada ja no tenen sentit, i en pocs anys canviarem el que fem ara. Per això és important que els centres educatius i el món empresarial puguem treballar conjuntament per formar treballadors, que a banda de tenir les competències professionals i tècniques per al seu sector, tinguin capacitat de treball en equip, responsabilitat, iniciativa, etc». Per això, des del Guillem Catà «vam creure que la formació professional en format dual seria el més adient».

Marta Codina ha assegurat que el tèxtil ha sabut reinventar-se els darrers anys i ha ressorgit després d'una crisi forta. «El sector és ben viu i cal seguir treballant perquè aquesta modernització arribi a la societat, que el sector sigui més atractiu per als joves».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha tancat l'acte assegurant que l'estrena del taller és «un exemple de suma d'esforços i complicitats. No ha estat fàcil arribar fins aquí, però és significatiu el resultat: ja som el segon curs, amb un taller de pràctiques que fa goig, a l'espai més adient, al Museu de la Tècnica, i vinculat a un institut que aposta per la formació de professionals d'àmbits com el tèxtil». L'alcalde ha assegurat que «és positiu que haguem trobat l'encaix entre les peces» i ha agraït a tothom la seva complicitat, des de la idea del col·lectiu Gest!, fins a totes les institucions implicades. L'alcalde ha recordat que «a Manresa encara avui som una potència tèxtil, líder estatal en cinteria, de manera que som dignes successors de la tradició tèxtil de la nostra ciutat». Junyent també ha lloat la perseverança que hi ha hagut per a la posada en funcionament del taller: «Avui no tenim les grans fàbriques tèxtils del segle passat però sí un sector potent, modernitzat i posat el dia, i que té present aquest territori com un espai per créixer».