La fàbrica del Salt millora amb l'enderroc de l'afegit on hi ha l'entrada a la mesquita

Les obres iniciades el maig passat a la fàbrica del Salt (o de l'Ara-nya) van fent passes endavant. Mentre continua la construcció del cos on aniran els nous accessos (escales i ascensor), al cantó de l'edifici on hi ha la xemeneia, a la banda sud, on hi ha la mesquita, han tirat a terra l'afegit que feia un punt rodó. A canvi, se'n construirà un de nou, molt més petit, que contindrà el nou accés principal a la mesquita. La resta d'espai s'urbanitzarà i passarà a ser públic.

Les obres permetran adaptar l'edifici a la normativa actual pel que fa tant a l'accessibilitat com a les mesures contra incendis, de manera que l'Associació Cultural Islàmica del Bages, una de les propietàries, pugui obtenir la llicència d'activitats definitiva per a l'ús de la mesquita Al Fath després de 14 anys en situació irregular.

Les actuacions costen 900.000 euros. La de les escales i l'ascensor, que és previst que estigui acabada a final d'aquest any, en costa 280.000 i la paguen l'Ajuntament (el 64%) i la comunitat islàmica del Bages (36%). El tercer propietari, l'empresa de venda i lloguer de maquinària Remi, que ocupa els baixos i havia estat la propietària de tot el complex, n'ha quedat al marge. Pel que fa a les obres corresponents a l'accés principal a la mesquita, només les paga la comunitat islàmica amb les aportacions dels seus fidels, i pujaran més de 600.000 euros. Encara s'allargaran vuit mesos més, ha informat a aquest diari el seu president, Abdellah Anhari, que ha admès que serà complicat complir l'objectiu que es van proposar quan van presentar l'actuació de tenir-la acabada per poder-hi celebrar el ramadà de l'any vinent.

Amb el nou accés, hi haurà un nou vestíbul i una escala que es construirà a la part interior més propera a la façana per connectar la nova entrada amb l'espai de culte situat a la planta primera. Caldrà reforçar l'estructura.