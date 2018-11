El fundador de Proactiva Open Arms critica a Manresa la insolidaritat d'Estat

Òscar Camps, creador de l'ONG Proactiva Open Arms, va salvar vides, ahir, des del teatre Conservatori de Manresa.

Ho va fer perquè entre les més de dues-centes persones que escoltaven a la platea n'hi havia que eren donants que permeten a l'entitat fer-se a la mar a salvar migrants de morir ofegats, però de ben segur que després d'hora i mitja de conversa amb Xavi Rosiñol, periodista berguedà especialista en migracions que treballa a TV3 i ho havia fet a Regió7, encara n'hi haurà més.

La ponència «Solidaritat és cultura, Manresa Cor de la Solidaritat», va ser la tercera del cicle «Manresa des d'una altra mirada» i va permetre a Camps compartir part del que ha après. Per exemple, que hi ha una insolidaritat d'Estat que té arrels profundes en polítiques de curta mirada.

La insolidaritat no és producte de l'atzar sinó que té causes estructurals, un discurs ben travat i mecanismes governamentals dels mateixos estats que amb la seva doble vara de mesurar consideren intolerables unes morts, però no altres.

El discurs de la por al diferent que permet etiquetar persones com a il·legals i deixar que s'ofeguin sorgeix de posar el focus mediàtic lluny de l'horror i triar com a anyells expiatoris precisament aquells més vulnerables.

Camps va explicar com no només el govern italià sinó també l'espanyol apliquen estratègies dilatòries i penalitzadores perquè pescadors i marins de mercants tinguin clar que si recullen gent a la mar patiran inconvenients.

En el seu cas és conegut el mes sencer amb el vaixell immobilitzat a Itàlia acusats d'associació criminal. Tan criminal que mentre tenia lloc l'acte al Conservatori una embarcació d'Open Arms es dirigia a ajudar el Nuestra Madre Loreto que fa una setmana que espera autorització per evacuar 12 migrants rescatats a les costes líbies. En aquest cas «Sánchez fa el mateix que Salvini», va dir.