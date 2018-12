El patronat de la FUB designa Josep-Eladi Baños com a candidat a nou rector de la UVic-UCC

El Patronat de la FUB ha designat Josep-Eladi Baños com a candidat a rector de la UVic-UCC. En la sessió plenària d'aquest divendres, els patrons de la Universitat l'han escollit candidat per tal que presenti el seu programa de govern a la comunitat a través d'un claustre extraordinari que s'ha de celebrar el pròxim 11 de desembre. El candidat sotmetrà el seu programa i el Claustre el votarà i emetrà un informe, no vinculant, sobre el seu contingut. El Patronat, vist el pronunciament de la comunitat, decidirà sobre el nomenament de Baños.

En una roda de premsa que s'ha fet a la sala doctor Junyent de Casa Convalescència just després del Patronat, la seva presidenta i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha definit el candidat com una persona "amb un gran historial acadèmic", una gran expertesa "en recerca i docència i una gran capacitat de gestió" que "consolidarà el projecte d'Universitat basat en la internacionalització, la docència, la recerca i el creixement territorial". El vicepresident primer de la FUB i alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha definit el pla de govern de Baños com a "complet i que atén totes les necessitats de governança de la UVic-UCC". En aquest sentit, ha assegurat que és un candidat a rector "engrescador que entén aquesta Universitat amb personalitat pròpia".



Procés de selecció



El 15 d'octubre passat va acabar el termini per presentar la documentació necessària per optar a la plaça de rector i 13 persones ho van fer. D'aquestes, tres van complir els requisits que es demanaven a la convocatòria. La Comissió de selecció les va analitzar i va acordar elevar a la Comissió executiva del Patronat de la FUB la candidatura de Baños per tal que el Patronat el designés. En aquest punt, el president de la Comissió de selecció del nou rector i patró de la FUB, Josep Arimany, ha explicat que el candidat es va escollir per unanimitat i ha destacat el seu "perfil polivalent dins l'àmbit universitari". La comissió va valorar de Baños, ha explicat Arimany, "el seu perfil proper a les necessitats educatives i pedagògiques", "la seva sensibilitat pels aspectes territorials i de governança de la institució i la voluntat de proximitat amb la comunitat universitària".

El nou rector agafarà el relleu de Joan Masnou, a qui Erra ha agraït "el compromís amb la institució i l'excel·lència professional i personal al capdavant del Rectorat en aquesta etapa d'interinatge". La presidenta també ha valorat l'actitud de la comunitat universitària que ha "entès el moment de transició i ha estat corresponsable que aquesta situació nova i inesperada fos fàcil". Masnou ha liderat la institució des del mes de juliol com a rector en funcions després que el candidat Oriol Amat renunciés a ser-ho, per motius personals, a finals del mes de juny. Amat havia de substituir Jordi Montaña, que el mes de juliol acabava el seu segon mandat com a màxim responsable acadèmic de la UVic-UCC.



Biografia



Josep-Eladi Baños Díez (Sabadell, 1958) és doctor en Medicina i catedràtic de Farmacologia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). És director del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (2017) i del Programa Margalida Comas per a l'excel·lència docent de les universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya (2017). En l'àmbit de gestió ha estat vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (2005-2013) i vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (2004-2005).

Va ser professor de Farmacologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (1983-2002), professor visitant a la Universidad de Chile (2003-2011) i associat de la Bloomberg School of Public Health de la Johns Hopkins University (2009-2011).



És autor o coautor de més de sis-centes publicacions, una setantena d'elles en l'àmbit de l'educació universitària. Ha rebut diversos premis a la qualitat docent com ara el tercer premi nacional d'investigació i innovació educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (2006) i quatre distincions Vicens Vives a la innovació docent de la Generalitat de Catalunya (2005, 2009, 2013 i 2015).