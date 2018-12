El professorat de Manresa segueix poc l'aturada i entre l'alumnat és desigual

Poc seguiment de la vaga, ahir, entre el professorat de Manresa. Als set centres de primària i als sis instituts públics de la ciutat consultats per aquest diari, no n'hi va haver cap on l'absència dels docents fos majoritari. Pel que fa a l'alumnat dels instituts, es va notar bastant més.

A escoles com la Muntanya del Drac, la Sèquia i la Renaixença no van fer cap seguiment de la vaga. En altres, com el Puigberenguer, la van seguir 9 dels 20 mestres que hi ha en plantilla. Quant als alumnes de les classes d'aquests docents que van seguir l'aturada, en van faltar «poquets». Al Sant Ignasi només van faltar un parell de mestres. A l'escola Valldaura va ser a la que hi va haver més seguiment, amb més de la meitat dels mestres absents. Es va avisar les famílies i es va traduir que hi van anar menys alumnes. A l'escola Bages només hi va faltar un mestre i la jornada es va desenvolupar «amb una afectació mínima». A La Font no van facilitar les dades de seguiment i a l'Ítaca molt pocs mestres van secundar la protesta.



Més alumnes vaguistes que 'profes'

Pel que fa al centres públics de secundària, al Guillem Catà hi van faltar 341 alumnes d'un total de 900. En canvi, quant al professorat, només van seguir la convocatòria dos. Al Lacetània, els alumnes d'ESO que podien fer vaga (3r i 4t) no en van fer; als cicles de grau mitjà i superior en van fer la majoria, i a batxillerat, 2 de 6 grups. Pel que fa al professorat, en va fer menys de la meitat. Fonts de la direcció del centre explicaven que «hem intentat fer les classes amb normalitat i cobrir els serveis mínims segons el que ha estipulat la Generalitat». Al Peguera no va faltar cap professor. A 3r i 4t d'ESO en van fer tots els alumnes i a 1r i 2n de batxillerat, la meitat. Al Pius Font i Quer, un 10% del professorat va seguir la convocatòria i, quant a l'alumnat que pot fer vaga, el 70%. Finalment, a Cal Gravat, va ser un 12 % del professorat i un 52-53% de l'alumnat. En un d'aquests instituts comentaven que la vaga ha agafat els professors en ple final d'avaluació i que molts que potser l'haurien secundat no en van fer per no perdre hores de feina i deixar que se'ls acumulés.

El seguiment a l'Anoia va ser força desigual. Mentre que al centre de FP Milà i Fontanals hi va haver un 90 % d'absentisme, al Pere Vives Vich van fer vaga 67 alumnes d'ESO i 75 de Batxillerat d'un total de 815 i només dos professors de 67.



Estudiants, no mercaderia

L'objectiu era reclamar la rebaixa de la taxa universitària, però les proclames que van cridar al llarg del recorregut el centenar d'estudiants que, ahir al migdia, es van manifestar pel centre de Manresa convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ho incloïen de tot: «Visca, visca, visca, la lluita feminista», «Canya contra Espanya», «Menys policia i més educació» (sobretot quan coincidien amb els Mossos), «L'únic terrorista l'estat capitalista» i, també, «Som estudiants i no mercaderia».

Els joves, que es van anar trobant als llocs per on passaven un parell de furgonetes del Mossos que els controlaven, van començar el recor-regut a la plaça de Crist Rei i el van acabar a la Major amb la lectura d'un manifest que critica els preus de les matrícules universitàries, que «són el primer gran obstacle amb el qual topem les classes populars per seguir cursant els nostres estudis», recorda que «l'escletxa salarial en estudiants treballadores és del 26 %» i exigeix «el compromís d'incloure la rebaixa de les taxes del 30 % en els pressupostos de la Generalitat». El comunicat avisa que «si hem de seguir pagant, no dubteu que seguirem lluitant».